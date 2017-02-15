Глава Ростуризма предложил упростить визовые процедуры для иностранцев

Снизить стоимость выдачи российских виз, а может быть, сделать их вовсе бесплатными, предложил глава Ростуризма Олег Сафонов.

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"Нужно серьезным образом понизить стоимость выдачи виз, а, может быть, сделать их вообще бесплатными", — сказал он, добавив, что Россия находится в очень жестких конкурентных условиях по сравнению с иностранными государствами.

Отказаться вовсе от виз было бы хорошо, считает Сафонов, но это, конечно, утопия. А вот упростить визовые процедуры можно.

В среднем турист, который приезжает в Россию, привозит в прямую $1000., при этом он еще дополнительно тратит деньги на услуги и товары. Поэтому в России заинтересованы в том, чтобы этот человек приехал. "Мы заработаем несомненно другие деньги, просто не сравнимые со стоимостью визы", — сказал глава Ростуризма.

Позднее, комментируя свое предложение, Олег Сафонов уточнил, что с конкретными предложениями обнуления стоимости визы Ростуризм не выступает, но имеет смысл значительным образом снизить стоимость ее получения для иностранцев.

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