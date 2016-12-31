Названо "самое страшное место в мире"

Развлекательный сайт 9gag.com составил рейтнг "18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью". Самым ужасным местом, заняв первую строчку списка, занял лес Хойя-Бачу в Трансильвании, известный как бермудский треугольник Румынии

Румынский лес вызвал большой интерес пользователей во всем мире - ему поставили "лайк" более 20 тысяч человек. С этим местом связано множество легенд о бесследно исчезающих людях, инопланетянах, а также выходящей из строя электронике

В список также вошел французский поселок Орадур-сюр-Глан, который был уничтожен нацистами в июне 1944-го вместе с 642 жителями. Сейчас там руины; рядом отстроили коммуну, которую назвали так же.

На третьем месте оказался природный колодец Иакова глубиной более 100 футов. Его иногда называют "местом, которое убивает дайверов". Этот большой артезианский источник, 4 метра в диаметре, вытекает из самой обширной подводной системы пещер в штате Техас. Вода в нем настолько прозрачна, что при прыжке создается ощущение полета в пустое пространство.

Одну из позиций в перечне занял ирландский замок Лип. Его владельцы О'Кэрроллы, согласно Википедии, приглашали своих врагов на обед под предлогом примирения, а потом убивали их прямо за столом или в постелях после застолья. Под обеденным залом находилась темница, в которую ничего не подозревавшие гости проваливались через люк в углу зала. На дне были острые колья, если же кто-то «промахивался», его оставляли умирать среди разлагающихся трупов.

Попал в список заброшенный курорт Вароша на Кипре. Иногда его называют современными Помпеями, застрявшими во времени в 1974 году. До 70-х годов это был оживленный приморский город, куда сотнями стекались туристы со всей Европы. Говорят, отели Вароши были настолько популярны, что самые фешенебельные номера в них были зарезервированы предусмотрительными англичанами и немцами на 20 лет вперед.

В 1974 году греческие фашисты совершили попытку государственного переворота (цель состояла в подчинении Кипра диктатуре афинских черных полковников), и Турция была вынуждена ввести войска, оккупировав 37% острова, включая Фамагусту и один из её пригородов Варошу.

За несколько часов до прихода турецких войск в Фамагусту все греческие жители Вароши оставили свои дома, чтобы стать беженцами в южной части острова, в континентальной Греции, Великобритании и США. 16 тысяч человек уходили в полной уверенности, что вернутся через неделю, максимум - две. С тех пор прошло больше 30 лет, а возможность войти в свои дома им так и не представилась.

В рейтинг также попали город Ятинга в Индии, где ежегодно в сентябре-октябре кончают жизнь самоубийством сотни птиц, заброшенный Диснейленд в Китае, недостроенное метро в Цинциннати (США) и газовый кратер в Туркменистане, который называют «Воротами в ад».