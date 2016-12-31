Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Названо "самое страшное место в мире"

Путешествия

Развлекательный сайт 9gag.com составил рейтнг "18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью".  Самым ужасным местом, заняв первую строчку списка, занял лес Хойя-Бачу в Трансильвании, известный как бермудский треугольник Румынии

Румынский лес вызвал большой интерес пользователей во всем мире - ему поставили "лайк" более 20 тысяч человек. С этим местом связано множество легенд о бесследно исчезающих людях, инопланетянах, а также выходящей из строя электронике

В список также вошел французский поселок Орадур-сюр-Глан, который был уничтожен нацистами в июне 1944-го вместе с 642 жителями. Сейчас там руины; рядом отстроили коммуну, которую назвали так же.

На третьем месте оказался природный колодец Иакова глубиной более 100 футов. Его иногда называют "местом, которое убивает дайверов". Этот большой артезианский источник, 4 метра в диаметре, вытекает из самой обширной подводной системы пещер в штате Техас. Вода в нем настолько прозрачна, что при прыжке создается ощущение полета в пустое пространство.

Одну из позиций в перечне занял ирландский замок Лип. Его владельцы О'Кэрроллы, согласно Википедии, приглашали своих врагов на обед под предлогом примирения, а потом убивали их прямо за столом или в постелях после застолья. Под обеденным залом находилась темница, в которую ничего не подозревавшие гости проваливались через люк в углу зала. На дне были острые колья, если же кто-то «промахивался», его оставляли умирать среди разлагающихся трупов.

Попал в список заброшенный курорт Вароша на Кипре. Иногда его называют современными Помпеями, застрявшими во времени в 1974 году.  До 70-х годов это был оживленный приморский город, куда сотнями стекались туристы со всей Европы. Говорят, отели Вароши были настолько популярны, что самые фешенебельные номера в них были зарезервированы предусмотрительными англичанами и немцами на 20 лет вперед. 

В 1974 году греческие фашисты совершили попытку государственного переворота (цель состояла в подчинении Кипра диктатуре афинских черных полковников), и Турция была вынуждена ввести войска,  оккупировав 37% острова, включая Фамагусту и один из её пригородов Варошу.

За несколько часов до прихода турецких войск в Фамагусту все греческие жители Вароши оставили свои дома, чтобы стать беженцами в южной части острова, в континентальной Греции, Великобритании и США. 16 тысяч человек уходили в полной уверенности, что вернутся через неделю, максимум - две. С тех пор прошло больше 30 лет, а возможность войти в свои дома им так и не представилась.

В рейтинг также попали город Ятинга в Индии, где ежегодно в сентябре-октябре кончают жизнь самоубийством сотни птиц, заброшенный Диснейленд в Китае, недостроенное метро в Цинциннати (США) и газовый кратер в Туркменистане, который называют «Воротами в ад».

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы Трансильвания самое страшное место
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Магас
Ингушетия отметила лучших своих спортсменов
Мир
Павел Глоба: Прогноз на 2017 год
США и Канада
Не расслабляться: У Обамы еще три недели
Читательский топ
Следствие догадалось, что убило Ту-154
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
"Хитрый план" Трампа: Россию ждет судьба Украины
Правду об "атаке" на Ту-154 не скроешь, Россия докопается
Генерал ФСБ: Обама — идиот, а США ответят по полной
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Следствие догадалось, что убило Ту-154

Во вторник был расшифрован параметрический самописец самолета Ту-154Б2 Минобороны РФ, рухнувшего в минувшее воскресенье в Черное море.

Следствие догадалось, что убило Ту-154
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Политика
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
США и Канада
"Хитрый план" Трампа: Россию ждет судьба Украины
Происшествия
Правду об "атаке" на Ту-154 не скроешь, Россия докопается
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154

Пользователи соцсетей создали петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ за глумление над памятью погибших в крушении самолета.

Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Политика
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Мир
CNN: Путин снова умыл Обаму
Мир
США объявили о новых санкциях против России и высылке 35 дипломатов
Политика
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем

Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина лидеров стран постсоветского пространства было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Советник Порошенко уличил Деда Мороза и Снегурочку в работе на российские спецслужбы
Украина
Советник Порошенко уличил Деда Мороза и Снегурочку в работе на российские спецслужбы
Мир
Президент Филиппин придумал жестокую казнь для коррупционеров
Политика
Социологи: Рейтинг Путина вырос до максимума
Любовь Степушова (Люлько) Не расслабляться: У Обамы еще три недели Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Елка примиряет всех и каждого Игорь Буккер Фархат Измайлов Робогеддон: Ваши рабочие места получат роботы Фархат Измайлов
Комментарии
Георгий Налибов В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
Георгий Налибов В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
Willam Shkavolyak Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Willam Shkavolyak Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
bugbu mijio В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
Виктор Гольдмахер Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
bugbu mijio Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Виктор Гольдмахер Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Oleg V В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
vkontakte_228552239 В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?