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Источник Правда.Ру

В 2016 году на отдых россияне в среднем тратили 41 тысячу рублей

Путешествия

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, в этом году на отдых россияне потратили немногим больше, чем в 2015: около 41 тысячи рублей.

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Это коснулось всех популярных направлений, включая Россию.

"Это чуть выше, чем в 2015 году, но существенного влияния на спрос такое повышение цен не оказало", — сказала Ломидзе, выступая на пресс-конференции "Туристическая отрасль России: итоги 2016 года и перспективы на 2017 год".

Глава АТОР также отметила, что стоимость отдыха в рублевом эквиваленте на зарубежные направления снизилась, несмотря на то что средневзвешенный курс в 2016 году был немного выше.

"В среднем продолжительность отдыха россиян сократилась на 1,5 дня. Подавляющее большинство туристов выбирали размещение в трехзвездочных гостиницах. По данным различных агрегаторов, число бронирований отелей 3 звезды по всем направлениям, включая российские, увеличилось на 60% по сравнению с 2015 годом", — пояснила Ломидзе.

Она также уточнила, что потребительское поведение в 2016 году является продолжением того, что наблюдалось в 2015 году, но те тенденции, которые год назад были еще едва обозначены, в этом году обрели четкость и контрастность.

По словам Майи Ломидзе, расходы российских граждан в путешествиях по стране, согласно данным Центробанка, выросли на 88% по сравнению с прошлым годом, в то время как их траты в зарубежных поездках уменьшились на 24% за аналогичный период

Центробанк проанализировал расходы российских граждан на зарубежные поездки и на туры внутри страны. "Если на зарубежные поездки расходы сократились примерно на 24%, то внутри страны расходы выросли на 88%", — отметила Ломидзе.

"По оценке наших аналитиков, это беспрецедентно высокая цифра. Даже в 2015 году, когда только началась тенденция роста интереса к отдыху внутри страны, мы не видели такой динамики прироста", — пояснила представитель АТОР.

"Нужно понимать, что за год цены внутри страны существенно изменились. То конкурентное преимущество, которое мы получили внутри страны в связи с девальвацией рубля, с удешевлением отечественного продукта, в 2016 году этот тренд хоть имел значение, но был уже не настолько актуальным: отдых подорожал. Это говорит о том, что в развитии туризма сыграло большую роль не только стабилизация рубля, но и стабилизация курса. Нестабильность курса оказывает более негативное влияние, чем стабилизация даже высокого курса", — считает Ломидзе.

Напомним, в начале осени Ростуризм в лице главы ведомства Олега Сафонова раскритиковал идею введения налога на туристов, выезжающих за рубеж.

"Ростуризм не поддерживает предложение отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе о введении налога для туристов, отправляющихся отдыхать за рубеж, и считает его нарушающим права и свободы россиян, поскольку туризм является важнейшей сферой жизнедеятельности человека, направленной на удовлетворение его духовных и интеллектуальных потребностей и открывающей возможности не только для отдыха, но и для саморазвития, познания мира и расширения кругозора", - говорится в комментарии пресс-службы Ростуризма.

В ведомстве также отметили, что, безусловно, нужно поддерживать внутренний туризм, однако это не должно делаться столь варварским методом.

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