Британским туристам предлагают насладиться "силой России"

Провести следующий отпуск в России, а лучше всего - в Санкт-Петербурге, призвали читателей британского издания The Telegraph журналисты Бен Росс, Ник Тренд и Хью Моррис.

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По мнению авторов публикации, главной причиной такого географического выбора является то, что в нынешнем году исполняется 100 лет двум революциям 1917 года - февральской и октябрьской.

Бен Росс советует основным объектом посещения в России сделать именно Санкт-Петербург, четвертый по величине европейский город - после Москвы, Лондона и Стамбула. Но самое главное - именно в Петербурге, как в столице Российской Империи, начинались обе революции 1917 года.

Однако только Бен Росс поставил город на Неве на первое место в списке туристических объектов. Два других автора - Ник Тренд и Хью Моррис - предпочитают Москву.

По словам Тренда, Москва не такая гостеприимная, однако "именно в российской столице можно ощутить силу России и проникнуться ее историей".

Как рассказывала Правда.Ру, в конце декабря именно Сакнт-Петербург был признан туристической столицей мира. За это звание на международном конкурсе World Travel Award боролись Пекин, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рио-де-Жанейро, Рим, Сидней и Венеция.

В Северную столицу приезжают все большее число туристов с культурно-познавательными целями, отметил президент World Travel Awards Грэм Кук.

Также в 2016 году Санкт-Петербург вошел в десятку самых популярных в Инстаграме городов.

World Travel Awards - одна из самых престижных наград в туристической индустрии. Она отмечает лидеров среди городов, отелей, авиакомпаний и других секторов отрасли.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, летом 2016 года британское издание газета The Telegraph опубликовало рейтинг самых красивых достопримечательностей Европы, которые "необходимо увидеть прежде, чем умереть". В список из 30-ти таких примечательных мест вошла и Красная площадь.

В ходе Петербургского международного экономического форума генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи отметил, что Россия вошла в десятку наиболее популярных мест мира для туристов. Он также заявил, что руководство РФ серьезно относится к развитию туристической отрасли.