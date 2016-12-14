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Источник Правда.Ру

Норвежцы и шведы пожаловались на тренировки российских паралимпийцев

Путешествия

 

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источник - архив Pravda.Ru

Паралимпийские сборные Норвегии и Швеции по лыжному спорту были возмущены присутствием российских коллег на сборе в финском Вуокатти.

Россияне тренируются на трассах, где проводится этап Кубка мира. При этом все российские паралимпийцы по решению Международного паралимпийского комитета (IPC) отстранены от любых международных соревнований.

Тренеры команд заявили, что, увидев русских, были "в шоке". А также назвали этот факт "недопустимым и неприемлемым".

" Конечно, что случилось, то случилось, но они должны понимать, что им разрешено, а что нет", — цитирует тренера норвежской команды Заля Педерсена портал delfi.lv.

Норвежцы написали жалобу в IPC, однако в организации сообщили, что отстранение россиян не значит запрет на тренировки на трассах Кубка мира.

Напомним, Международный паралимпийский комитет 7 августа дисквалифицировал Паралимпийский комитет РФ, отстранив российских спортсменов от международных состязаний. Паралимпийский комитет России обжаловал решение об отстранении спортсменов от соревнований в спортивном арбитраже в Лозанне и Федеральном суде Швейцарии, однако обе жалобы были отклонены.

Белорусская делегация на параде сборных-участниц в ходе церемонии открытия Паралимпийских игр-2016 пронесла российский триколор в знак солидарности с отстраненными российскими паралимпийцами.

Российские спортсмены не сдались и стали устанавливать мировые рекорды на альтернативных состязаниях. Только за первый день Всероссийских соревнований паралимпийцев, которые прошли в Подмосковье, наши атлеты установили четыре мировых рекорда.

А в конце ноября Правда.Ру сообщала, что МОК решил заступиться за российских паралимпийцев. Как сообщает газета "Известия", руководство Международного олимпийского комитета посчитало жестким предложенный Международным паралимпийским комитетом (МПК) список критериев для восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в международной системе.

Добавим, последний скандал, связанный с допингом, разгорелся из-за ЧМ по бобслею. Международная федерация бобслея и скелетона решила отменить проведение чемпионата мира в Сочи и перенести соревнования в другую страну.

До этого некоторые страны заявили о бойкоте чемпионата. Это произошло после оглашения второй части доклада Макларена.

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