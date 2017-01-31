Почему Россию выкинули с Паралимпиады-2018?

Исполком Международного паралимпийского комитета отклонил предложение Паралимпийского комитета России разрешить россиянам участвовать в отборочных соревнованиях к зимним Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане (Корея) при конкретных гарантиях с нашей стороны.

Одной из причин такого решения является то, что в августе 2016 года ПКР был лишён членства в рядах международной организации. "Отборочные состязания на Паралимпиаду 2018 года являются международными соревнованиями, а МПК давно не пускает на них российских паралимпийцев. Всё это будет происходить до тех пор, пока ПКР не будет восстановлен в рядах МПК. Такая же проблема и в российской лёгкой атлетике", — рассказал RT спортивный юрист Артём Пацев.

Отметим, в ноябре прошлого года дело сдвинулось с мёртвой точки, МПК представил требования ПКР по восстановлению членства, которые были разработаны совместно со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Глава МПК Филип Крэйвен заявил, что хотел бы увидеть россиян на соревнованиях в Южной Корее через год. "Россия — великая спортивная нация. Без участия россиян соревнования проигрывают в спортивном плане", — сказал Крэйвен BBC. Однако позже чиновник уведомил ПКР об отказе в участии россиян в отборе на Пралимпиаду-2018.

"Отстранили абсолютно всех, но я не слышал ни об одном обвинении, связанным с употреблением запрещённых препаратов или допингом, в адрес кого-то из спортсменов. Видимо, у наших коллег в МПК другая точка зрения, но эта точка зрения, мягко говоря, дискуссионная, поскольку речь идёт в таком случае о коллективной вине", — сказал Президент ПКР Владимир Лукин.﻿

По мнению председателя Международной Ассоциации Фондов Мира Анатолия Карпова, решение об отстранении российской сборной нарушает права человека по международным нормам. "Особенно обидно, что это касается инвалидов. Если спортивный арбитражный суд отстранит сборную, то стоит доказывать свою правоту в международном суде, либо в Швейцарских гражданских судах, которые не подвластны политическому давлению", — рассказал Pravda. Ru Карпов.

Между тем, как сообщается на официальном сайте ПКР, комитет продолжит подготовку российских спортсменов-инвалидов к зимним Паралимпийским играм в Корее. А МПК обнадёжил российских коллег и сообщил, что членство России в международной паралимпийской семье может быть восстановлено.

"Решение МПК не закрывает двери на возможное участие России в Паралимпийских играх следующего года. ПКР должен продолжить сотрудничать с целевой группой МПК и полностью отвечать критериям восстановления до Игр в Пхёнчхане. В таком случае санкции с ПКР будут сняты", — говорится в заявлении международной организации.

Напомним, в декабре была опубликована вторая часть доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в России. В нем говорится, что более тысячи российских спортсменов могли быть вовлечены в манипуляции с положительными допинг-пробами. "Система включала лучших тренеров национальных команд, которые обеспечивали допинг препаратами своих ведущих спортсменов", — заявил юрист.

Однако никаких доказательств выдвигаемых обвинений против российских спортсменов Макларен представить так и не смог. При этом отчетливо видны нарушения в работе самой комиссии: не вызывались спортсмены, против которых выдвигаются обвинения в применении допинга, нет данных о том, как проходила процедура проверки проб.

А это уже прямое нарушение прав спортсменов, согласно кодексу самого же WADA, все манипуляции с пробами "Б" должны производиться в присутствии спортсменов. Да и сами обвинения, по большей части, строятся на газетных публикациях.

Как и прежде, Макларен не раскрыл секрета, каким же образом "авторы манипуляций" смогли незаметно вскрыть контейнеры с допинг-пробами, не оставив при этом существенных следов. А ведь, как мы помним, представители компании Klaus Metzler Eckmann, выпускающей контейнеры для допинг-проб, в самый разгар скандальных "разоблачений" WADA заявили о том, что вскрыть их без повреждений невозможно, что вступило в полное противоречие с утверждениями Макларена.

При этом, что уже даже не вызывает удивления, и расследования, и обвинения касаются исключительно российских спортсменов. За время, прошедшее со дня опубликования первой части доклада, которые авторы "очень удачно" представили незадолго до Олимпийских игр в Рио-де-Жайнеро, стали известны факты нарушения допинговых правил известными спортсменами США.

Отметим, и первая часть доклада Макларена, из-за которого российские спортсмены были отстранены от Олимпийских и Паралимпийских игр, не выдерживает юридической критики.

Как пишет Рон Катц на страницах Forbes, доклад сделан без соблюдения процессуальных норм, обязательных в американской системе правосудия. По его словам, любая процедура разрешения конфликтов требует нейтралитета, но канадский профессор права Ричард Макларен, назначенный "ответственным лицом", едва ли мог его соблюсти, отмечает журналист.

В докладе говорится, что Макларен раньше был членом независимой комиссии WADA из трех человек… которая обнародовала доклад о повсеместном употреблении допинга в российской легкой атлетике. Понятно, что в документе Макларен повторил свои собственные выводы. Для нейтральности выводов независимым лицом должен был стать человек, не связанный прежде с этой темой, полагает Рон Катц.

При этом, как указано в американской конституции, у обвиняемого должно быть право ответить на заявления свидетелей со стороны обвинения. В докладе же приводятся цитаты свидетелей, имена которых не названы, а Россия не может защищать себя от безымянных обвинителей.

Макларен в документе отмечал, что главный обвинитель России заслуживает доверия. При этом ни у Москвы, ни у кого-либо другого не было возможности устроить ему перекрестный допрос. Единственное, что точно известно о нем — он принимал участие в предполагаемых нарушениях, однако это не может быть гарантией того, что он говорит правду. А в соответствии с процессуальными нормами необходимо принимать во внимание самые разнообразные сведения, а в докладе независимого лица этого сделано не было, подчеркивает Рон Катц.

По мнению эксперта, без надлежащего процесса не может быть правосудия, а вести этот процесс нужно до того, как спортсмены крупнейшей державы оказываются отстранены от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде.

Таким образом, "сенсационное расследование века", а именно так уже успели окрестить доклад Макларена, на самом деле все больше становится похожим на "пустышку века". И это подтверждает сам глава независимой комиссии WADA, который отказался предъявить конкретные доказательства в ответ на запрос главы МОК.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!