Четверых российских скелетонистов "авансом" отстранили от соревнования

На фоне расследования предполагаемых нарушений антидопинтовых правил во время Олимпиады в Сочи, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила от соревнований четверых российских спортсменов, говорится в заявлении организации.

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"IBSF была уведомлена Международным Олимпийским комитетом о начале расследования возможных нарушений антидопинговых правил во время Олимпиады-2014 в Сочи. IBSF 30 декабря временно приостановила участие в соревнованиях четырех российских спортсменов-скелетонистов", - говорится в заявлении.

До окончания расследования, которым будет заниматься дисциплинарная комиссия МОК, фамилии отстраненных спортсменов не называются. Сами спортсмены, как и Российская федерация бобслея, о временной дисквалификации уже уведомлены.

В заявлении приводятся словам президента IBSF Иво Ферриани, который сказал, что после публикации второй части доклада Макларена дляфедерации наступили "тяжелые времена".

"IBSF настроена принять все меры для восстановления целостности спорта, что потребует совместных усилий всех заинтересованных сторон. Федерация бобслея России подтвердила свою готовность к полному сотрудничеству", - заявил Ферриани.

В свою очередь, Федерация бобслея России (ФБР) заявила, что оставляет за собой право на ответные шаги в связи с отстранением четверых российских скелетонистов из-за расследования возможных допинговых нарушений во время сочинской Олимпиады 2014 года.

"Федерация бобслея России подтверждает получение документов о временном отстранении четырех российских спортсменов до 19 января 2017 года по итогам публикации второй части доклада Макларена. Мы находимся в постоянном контакте с IBSF (Международная федерация бобслея и скелетона) и президентом федерации Иво Ферриани, продолжаем изучать ситуацию. Федерация бобслея России заявляет, что не согласна с этим решением. Мы оставляем за собой право на ответные шаги", - отмечается в заявлении, опубликованном сегодня.

Напомним, 13 декабря Международная федерация по бобслею и скелетону IBSF заявила, что у России отбирают право на проведение Чемпионата мира по этим видам спорта в 2017 году.

Поводом для такого решения IBSF стала публикация второй части доклада комиссии Макларена, состоявшаяся на прошлой неделе в Лондоне. В своем выступлении канадский юрист вновь, не утруждая себя доказательствами, обвинил российских спортсменов в нарушении антидопингового законодательства.

В своем официальном пресс-релизе отмечает огромные усилия Федерации бобслея и скелетона России, которые были предприняты в процесс организации чемпионата мира на олимпийской трассе "Санки" в Сочи. Однако международная федерация подчеркивает, что общий моральный климат в мировом спорте, независимо от усилий организаторов, не позволяет провести чемпионат мира в России должным образом.

Позднее стало известно, что мировое первенство по бобслею и скелетону в феврале 2017 года вместо Сочи пройдет в немецком городе Кенигзее.