Украинские биатлонисты сорвали церемонию награждения на ЧЕ-2017 из-за гимна России. ВИДЕО

Церемония награждения победителей чемпионата Европы по биатлону в Польше, где сборная России стала золотым призером, серебро досталось норвежским спортсменам, а бронза - украинцам, завершилась скандалом.

Фото: скриншот с youtube.com

Когда во время чествования чемпионов заиграл гимн России, представители украинской сборной сошли с пьедестала. Спустя всего несколько секунд их примеру последовали и россияне - Светлана Слепцова, Ирина Старых, Алексей Волков и Александр Логинов.

Отметим, в тот же момент организаторы церемонии с польской стороны прервали исполнение гимна.

Напомним, россияне из 20 возможных медалей ЧЕ-2017 взяли 13 (6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых) и выиграли медальный зачёт, поставив рекорд соревнований. Заканчивавшему гонку Логинову даже метнули с трибун российский флаг, тот притормозил и пересёк финишную линию со знаменем в руках.

К слову, на женском чемпионате мира по хоккею 2015 года в американском Баффало, когда организаторы перепутали нынешний гимн России с "Патриотической песней" Михаила Глинки, российские спортсменки не растерялись и исполнили его а капелла.

Российские биатлонисты, проявившие себя на чемпионате Европы, получат шанс выступить на чемпионате мира, который пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Тренеры решат, кто будет выступать на чемпионате мира. Было объявлено, что состав будет сформирован после чемпионата Европы. Думаю, что те ребята, которые себя проявят и будут уверенно чувствовать себя на чемпионате Европы, получат шанс", - считает Мутко.

Напомним, на проходившей в в начале января в Матрелле гонке преследования на этапе Кубка IBU российские биатлонистки заняли весь пьедестал.

Отметим, Союз биатлонистов России ведет большую антидопинговую работу, направленную на чистоту отечественного биатлона. Последняя положительная проба, повлекшая за собой дисквалификацию атлетов сборной России по биатлону, датирована 1 января 2014 года.

Несмотря на обвинения в допинге в отношении России, российский биатлонист Антон Шипулин занял второе место в соревнованиях в чешском городе Нове-Место, уступив первенство мировому чемпиону Мартену Фуркаду.

Как сообщал sport.de, ряд западных биатлонистов, в том числе и Фурхад, раскритиковал травлю российских спортсменов, потребовав представить "факты и доказательства".

Так немецкий биатлонист Арнд Пайффер, принимавший участие в соревнованиях, отметил, что "с юридической точки зрения проблематично не допускать атлетов, если отсутствуют факты об употреблении допинга". Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьерндален заявил, что "для него все спортсмены чисты, если их не уличили в допинге".

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