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Источник Правда.Ру

Карякин обыграл Карлсена на чемпионате мира по быстрым шахматам

Спорт

Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в рамках пятого тура чемпионата мира по блицу, который стартовал в Дохе, сообщает "Спорт-Экспресс".

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Фото: AP

Россиянин одержал пятую победу подряд и таким образом стал лидером соревнований. Всего спортсменам предстоит провести по 21 партии, 11 из которых будут сыграны в четверг, 29 декабря, а ещё 10 — в пятницу. В шестом туре Карякин сыграет с египтянином Адли.

Ранее СМИ сообщали, что Сергей Карякин финишировал 19-м на чемпионате мира по быстрым шахматам. По итогам 15 партий российский гроссмейстер набрал 9 очков — на два меньше, чем у занявших первые три места украинца Василия Иванчука, россиянина Александра Грищука и норвежца Магнуса Карлсена.

Как передает Лайф, в Дохе у Карякина тоже не задалось в первый же день турнира. Зато порадовал другой представитель России — Грищук. В женском первенстве серебро также досталось россиянке — Александре Костенюк. А первое место здесь, как и у мужчин, ушло к Украине в лице Анны Музычук.

Напомним, Правда.Ру писала об уникальной схватке Карлсен-Карякин. Борьбу за звание чемпиона мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин начали 11 ноября. Они провели 12 поединков, закончившихся ничьей. Однако 26-летний Карякин уступил на тай-брейке — 1:3 (общий счет — 7:9) норвежцу Магнусу Карлсeну в матче за звание чемпиона мира на 50 ходу в четвертой партии поединка.

— По уникальности это, наверное, самый молодой по возрастному составу матч. Обоим шахматистам, Карлсену и Карякину по 26 лет, оба были самыми молодыми гроссмейстерами в истории ФИДЕ, в истории шахмат. Оба были моими номинантами.

Как президент ФИДЕ, я могу сразу включать шахматистов в крупные международные шахматные соревнования, а тогда им было по 14 лет, и Карякину, и Карлсену. Они играли и по накал-системе в Ливии, где мы с Муамаром Каддафи проводили Чемпионат мира в 2004 году, и на Кубке мира в Ханты-Мансийске, рассказал Правде. Ру президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов.

По его словам, оба шахматиста — представители нового поколения, так называемое, техническое поколение, которое напрямую использует достижение компьютерных программ для своей подготовки. Карлсен является шахматистом по рейтингу номер 1, сильнейшим шахматистом планеты, Сергей Карякин по опыту труднейших ситуаций, положений, умеет не просто выходить сухим из воды, а победителем, как в прошлом году, когда он завоевал кубок мира в труднейшей схватке в финале с Петром Свидлером.

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Темы спорт шахматы Сергей Карякин
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