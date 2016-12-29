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Источник Правда.Ру

Украина на ЧМ-2018: Смертный бой или праздник труса?

Спорт

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что не хотел бы проведения чемпионата мира — 2018 в России, но отметил желание национальной команды поехать на турнир.

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"Мы хотим поехать на чемпионат мира. И очень хотим, чтобы он прошёл не в России. Но у нас ещё нет выигранного права куда бы то ни было ехать. Давайте сначала завоюем участие в финальной части чемпионата мира, а потом будем решать — ехать, не ехать. К этому времени, может быть, всё-таки что-то произойдёт: допинговые и другие расследования могут иметь свои последствия. Принимать решение — ехать или нет в Россию — будет исполком ФФУ с учётом мнения общественности", — цитирует президента украинской футбольной федерации издание "Сегодня".

Как ранее сообщала Правда.Ру, Украина пообещала бойкотировать ЧМ-18, если ей повезет попасть в финал. А в прошлом году президент Украины Петр Порошенко в интервью Bild призвал ведущие футбольные сборные мира отказаться от поездки на Чемпионат мира 2018 года в Россию.

Ранее о бойкоте Чемпионата заявили власти Британии. Правда, в России тогда отметили, что, если британцев не будет на ЧМ. Никто не расстроится.

"Насчет угроз Бориса Джонсона: если британских официальных лиц не будет на ЧМ-2018, никто в России не расстроится. Их отсутствия в Сочи никто не заметил", — написал экс-глава Международного комитет Госдумы Алексей Пушков в своем Twitter.

Кроме того, были заявления с немецкой стороны. Немецкий футбольный союз (DFB) и сборная Германии займут четкую позицию по вопросу соблюдения прав человека в России в ходе Кубка конфедераций и чемпионата мира, которые пройдут в РФ в 2017 и 2018 годах соответственно. Об этом в воскресенье, 18 ноября, заявил в интервью газете Express менеджер национальной сборной Германии Оливер Бирхофф (Oliver Bierhoff). "Мы определенно не будем закрывать глаза на нарушения", — сказал он.

Эксперты уверены, что пакостить России будут по мелочам, отменить ЧМ в нашей стране никто не сможет.

— Я даже затрудняюсь сказать, что от них можно ждать, потому что организационно у нас отобрать и Кубок конфедерации, и тем более Чемпионат мира уже крайне затруднительно — подготовительный цикл по Чемпионату мира длится 3,5 года, это далеко не только усилия по стадионам, по строительству инфраструктуры и так далее, чем занимается сейчас российское министерство спорта и РФС. Это огромные усилия служб безопасности, потому что Кубок мира достаточно сложное мероприятие с точки зрения безопасности массового скопления людей. И многое-многое другое.

Поэтому отнять у нас Кубок мира, Чемпионат мира — это приблизительно то же, что его отменить. Провести его в другой стране мира сейчас организационно нереально, что бы англичанине ни говорили, это прекрасно понимают в ФИФА, — рассказал писатель, в недавнем прошлом активный участник движения фанатов московского "Спартака" Дмитрий Лекух.

Это позже подтвердили и в руководстве федерации. Ее глава Джанни Инфантино заверил, что проведению чемпионата мира по футболу - 2018 в России ничего не угрожает. По его словам, не нужно смешивать проблему допинга с организацией чемпионата.

"Это совершенно другой вопрос, которым займется ФИФА совместно с одной из мировых аккредитованных лабораторий, вероятнее всего, швейцарской. Мы гарантируем, что чемпионат мира по футболу — 2018 в России будет совершенно чист в отношении допинговых дел", — сказал президент ФИФА.

Ранее Джанни Инфантино, выступая на пресс-конференции в Казани перед жеребьевкой Кубка конфедераций, заявил, что Международная федерация футбола сделает все для продвижения ЧМ-2018 и хозяйки турнира — России.

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ЧМ-2018 пройдет без Украины?
Темы спорт футбол Чемпионат мира-2018
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