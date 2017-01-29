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Источник Правда.Ру

Российская сборная взяла первое место в общекомандном зачете на ЧЕ в Польше

Спорт

На завершившемся в польском городе Душники-Здруй чемпионате Европы по биатлону сборная России выиграла смешанную эстафету.

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Фото: REX

Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов показали результат 1 час 12 минут 26 секунд, использовав на восьми огневых рубежах шесть дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Норвегии (отставание 36,4 секунды; 9 патронов), третьими финишировали украинцы (+37,1; 1 круг + 6 патронов). 

Волков завоевал седьмую золотую медаль на чемпионатах Европы и стал самым титулованным биатлонистом в истории соревнований.

В общей сложности по итогам чемпионата Европы российские биатлонисты завоевали шесть золотых, пять серебряных и три бронзовых медали, заняв первое место в неофициальном общекомандном зачете.

Российские биатлонисты, проявившие себя на чемпионате Европы, получат шанс выступить на чемпионате мира, который пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Тренеры решат, кто будет выступать на чемпионате мира. Было объявлено, что состав будет сформирован после чемпионата Европы. Думаю, что те ребята, которые себя проявят и будут уверенно чувствовать себя на чемпионате Европы, получат шанс", - считает Мутко.

Напомним, на проходившей в в начале января в Матрелле гонке преследования на этапе Кубка IBU российские биатлонистки заняли весь пьедестал.

Отметим, Союз биатлонистов России ведет большую антидопинговую работу, направленную на чистоту отечественного биатлона. Последняя положительная проба, повлекшая за собой дисквалификацию атлетов сборной России по биатлону, датирована 1 января 2014 года.

несмотря на обвинения в допинге в отношении России, российский биатлонист Антон Шипулин занял второе место в соревнованиях в чешском городе Нове-Место, уступив первенство мировому чемпиону Мартену Фуркаду.

Как сообщал sport.de, ряд западных биатлонистов, в том числе и Фурхад, раскритиковал травлю российских спортсменов, потребовав представить "факты и доказательства".

Так немецкий биатлонист Арнд Пайффер, принимавший участие в соревнованиях, отметил, что "с юридической точки зрения проблематично не допускать атлетов, если отсутствуют факты об употреблении допинга". Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьерндален заявил, что "для него все спортсмены чисты, если их не уличили в допинге".

По данным издания, перед соревнованиями глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг публично обвинил Россию в злоупотреблении допингом. По его данным, в использовании допинга подозревается 31 российский спортсмен, в том числе и те, кто принимал участие в соревнованиях. Между тем тренер шведской сборной по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что обвинения в допинге - это "атака на спорт".

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