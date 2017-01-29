Поединок Карякина с Карлсеном на турнире в Нидерландах окончился вничью

В заключительном туре традиционного супертурнира в Вейк-ан- Зее (Нидерланды) российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Фото: REX

Ранее американец Уэсли Со обеспечил себе победу на турнире, обыграв россиянина Яна Непомнящего.

По итогам турнира Карякин набрал 7,5 очков, Карлсен - 8, Со - 9.

Напомним, Правда.Ру писала об уникальной схватке Карлсен-Карякин. Борьбу за звание чемпиона мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин начали 11 ноября. Они провели 12 поединков, закончившихся ничьей. Однако 26-летний Карякин уступил на тай-брейке - 1:3 (общий счет - 7:9) норвежцу Магнусу Карлсeну в матче за звание чемпиона мира на 50 ходу в четвертой партии поединка.

Супертурнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Карякин, представлявший тогда Украину.

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов перед началом турнира рассказывал Pravda.Ru:

- По уникальности это, наверное, самый молодой по возрастному составу матч. Обоим шахматистам, Карлсену и Карякину по 26 лет, оба были самыми молодыми гроссмейстерами в истории ФИДЕ, в истории шахмат. Оба были моими номинантами.

Как президент ФИДЕ, я могу сразу включать шахматистов в крупные международные шахматные соревнования, а тогда им было по 14 лет, и Карякину, и Карлсену. Они играли и по накал-системе в Ливии, где мы с Муамаром Каддафи проводили Чемпионат мира в 2004 году, и на Кубке мира в Ханты-Мансийске.

В следующий раз Сергей Карякин и Магнус Карлсен встретились в Дохе, в рамках пятого тура чемпионата мира по блицу. В этот раз победу одержал россиянин Сергей Карякин. Карлсен же во время партии с россиянином допустил грубую ошибку и Карякин за 15 секунд до истечении времени дожал соперника. Впрочем, в итоге норвежец уступил Карякину лишь по дополнительным параметрам, но это все равно означало лишь второе место.

Во время награждения раздосадованный норвежский шахматист Магнус Карлсен, махнув рукой, досрочно покинул церемонию награждения с гримасой боли на лице.

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