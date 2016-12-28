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Глава ФИФА: Чемпионат мира-2018 пройдет в России, без вариантов

Спорт

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что Россия может столкнуться с санкциями со стороны организации, в случае если подтвердятся обвинения в отношении манипуляций с допинг-пробами в российском футболе.

Глава ФИФА: Чемпионат мира-2018 пройдет в России, без вариантов
Источник фотографии: Associated Press

"Если что и происходило в отношении допинг-проб в российском футболе, которые ранее могли быть скрыты, то ФИФА и УЕФА, в рамках своей компетенции, рассмотрят каждый случай. Мы примем необходимые меры", — приводит слова главы федерации Associated Press.

Между тем, Джанни Инфантино заверил, что проведению чемпионата мира по футболу - 2018 в России ничего не угрожает. По его словам, не нужно смешивать проблему допинга с организацией чемпионата.

"Это совершенно другой вопрос, которым займется ФИФА совместно с одной из мировых аккредитованных лабораторий, вероятнее всего, швейцарской. Мы гарантируем, что чемпионат мира по футболу — 2018 в России будет совершенно чист в отношении допинговых дел", — сказал президент ФИФА.

Ранее Джанни Инфантино, выступая на пресс-конференции в Казани перед жеребьевкой Кубка конфедераций, заявил, что Международная федерация футбола сделает все для продвижения ЧМ-2018 и хозяйки турнира — России. Также президент ФИФА поблагодарил россиян за ту страсть, с которой они проводят подготовку Кубка конфедераций и чемпионата мира.

"Хочу поблагодарить всех жителей России за выдающуюся работу, — сказал Инфантино. — Президента Путина, правительство, РФС и оргкомитет. Мы получаем огромную поддержку при подготовке к турнирам. Мало кто знал, что люди в России способны с огромной страстью готовиться к большим турнирам".

Напомним, в четырех городах страны — в Москве, в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года пройдет Кубок конфедераций. На следующий, 2018 год, с 14 июня по 15 июля пройдет Чемпионат Мира по футболу на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

Ранее Инфантино также заявлял, что скандалы в российском спорте, связанные с допингом, не могут повлиять на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

"Не в моей компетенции оценивать доклад (Макларена) о допинге в российском спорте, — цитирует Инфантино ТАСС. — Как президент ФИФА, я должен сосредоточиться на футбольных вопросах. Если в докладе есть указания на допинг в футболе, то компетентные органы ФИФА будут иметь дело с этим. Мы должны рассматривать чемпионат мира 2018 года как шанс для ФИФА и России предстать в выгодном свете, в качестве организатора и гостеприимной страны".

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Темы ФИФА ЧМ-2018 спорт футбол
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