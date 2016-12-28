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Африканским футболистам запретили колдовать во время матчей

Спорт

Федерация футбола Руанды запретила игрокам во время матчей использовать магические ритуалы, позволяющие каким-либо образом влиять на результат.

Африканским футболистам запретили колдовать во время матчей

Как сообщает британская газета Mirror, в одном из матчей чемпионата Руанды футболист исполнил ритуальный танец и уже через несколько секунд забил гол. Этот случай заставил федерацию футбола африканской страны принять решение штрафовать игроков, замеченных в колдовстве, на сумму эквивалентную 100 фунтам стерлингов.

Сообщается, что клубу, игроки которого нарушат запрет, грозит техническое поражение. По словам вице-президента федерации Ведасите Каиранги, в уставе федерации Руанды нет закона, предусматривающего наказание за использование колдовства, однако из-за частых жалоб пришлось пойти на запрет.

Отметим, футболисты — одна из самых суеверных категорий спортсменов. Они крайне серьезно относятся к необходимости "дружить" с фортуной и строго следуют неким ритуалам, которые, как они считают, приносят удачу.

Так, многие футболисты на протяжении всей карьеры выступают под одним и тем же номером, и ни за что на свете не согласятся его поменять. Существует также примета, что если на разминку команда выходит раньше соперника, то чаще выигрывает. Кроме того, большинство футболистов касаются рукой газона, когда выходят на замену, а во время исполнения пенальти игрок не должен смотреть в глаза вратарю, иначе забить не получится.

Однако, в странах Африки всерьез говорят о колдовстве. Так во время проходившего матча между Нигерией и Сенегалом на Кубок африканских наций произошло то, что окрестили очередным применением черной магии. Представители команды Нигерии проигрывали со счетом 0: 1, внезапно выбежав на поле, извлекли из ворот соперников какой-то предмет — "защитный амулет", и после этого их команда забив два гола, выиграла этот матч со счетом 2: 1.

Столь же скандально закончилась ранее встреча команд Руанды и Уганды. Тогда вратарь руандийской команды повесил на сетку пару запасных перчаток. Именно из-за этого, как посчитали угандийские футболисты, они никак не могли распечатать ворота соперников: пять раз мяч попадал в штангу или проходил рядом со штангой.

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