РУСАДА обвинило The New York Times во лжи о допинге

Журналистка газеты The New York Times неверно подала позицию РУСАДА о допинговом скандале. При публикации материала о российской "допинговой программе" она вырвала из контекста слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства Анны Анцелиович, заявило агентство.

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Во время беседы с журналисткой NYT Ребеккой Руиз Анна Анцелиович сделала замечание, что в декабрьском отчете Ричарда Макларена отказались от слов "государственная система допинга" и использовали словосочетание "институциональный заговор".

Однако журналистка NYT вырвала это замечание из контекста. Таким образом, у читателей газеты сложилось впечатление, что РУСАДА признало существование допинговой государственной программы, заявили в агентстве.

Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что в интервью изданию исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович признала факт существования сговора при махинациях с допинг-пробами в России.

Издание утверждает, что "Россия впервые признала, что чиновники были задействованы в одном из самых больших заговоров в спортивной истории", связанном с запрещенными препаратами. Такой вывод NYT сделала из слов исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович. Газета привела ее цитату о том, что "это был институциональный заговор".

В правильности того, как были переданы слова Анцелиович, сразу усомнился министр спорта России Павел Колобков.

"Наша позиция по отношению к этой ситуации остаётся неизменной. У меня есть предположение, что газета The New York Times неверно истолковала слова Анцелиович. Думаю, нужно обратиться к ней за разъяснениями, что она имела в виду", — поделился он своими предположениями с ТАСС.

В Кремле также прокомментировали материал в прессе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически отвергает причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами.

"Мы с самого начала, естественно, отрицали какую-либо причастность государства, или государственных ведомств, или служб, или органов к возможному употреблению допинга спортсменами", — сказал Песков.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев посоветовал публиковать информацию о допинге в российской прессе, а не зарубежной. Он отметил, что РФ признает случаи употребления некоторыми спортсменами запрещенных препаратов, и в связи с этим значительно продвинулась в решении данной проблемы, в том числе принятием ряда законов, передает РИА "Новости".

Между тем ажиотаж вокруг высказывания Анцелиович и интерпретации ее слов в прессе эксперты считают странным.

- Я не совсем понимаю ажиотаж, который поднялся вокруг этого, достаточно туманного, термина "институциональный сговор". С самого начала было ясно, что те реальные нарушения, которые у нас есть, это ни в коей мере не государственная программа, которую нам инкриминируют, а игры очень ограниченного количества людей, в том числе, чиновников, которые занимались вопросами личного обогащения. Я бы так интерпретировал то, что говорит Анцелиович. И с самого начала это была наша позиция, рассказал Правде.Ру глава медицинской комиссии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Николай Дурманов.