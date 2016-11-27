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Источник Правда.Ру

Боец Конор Макгрегор лишился титула абсолютного чемпиона

Спорт

Боец смешанных боевых искусств ирландец Конор Макгрегор лишился титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе. Спортсмен решил сохранить титул в другой весовой категории.

Боец Конор Макгрегор лишился титула абсолютного чемпиона
Фото: www.instagram.com

Как сообщается на сайте UFC, 12 ноября Конор Макгрегор стал абсолютным чемпионом в лёгком весе. Он одержал победу над американцем Эдди Альваресом.

Новый чемпионом в полулёгком весе стал бразильский спортсмен Жозе Алду. До боя с Макгрегором именно Алду был абсолютным чемпионом, причем до боя с ирландцем ему удавалось многократно удерживать этот титул. Теперь бразилец вновь станет лидером.

Ирландец был первым в истории чемпионата бойцом, который одновременно обладал двумя титулами в разных категориях.

Ранее Pravda.Ru сообщала о том, что Конор Макгрегор заработал миллион долларов за поражение от американца Нейта Диаса. Его гонорар стал самым большим в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Как передает ТАСС, победитель в свою очередь получил всего 500 тысяч долларов. Отметим, что большую часть поединка Макгрегор доминировал, но во втором раунде выглядел измотанным и проиграл Диасу удушением во втором раунде.

Соперники разыгрывали титул UFC в полусреднем весе. После боя Диас рассказал, что находился не в лучшей форме, поэтому действовал медленно, чтобы сохранить силы. Когда появилась возможность атаковать, он использовал всю свою энергию, сообщает Sportbox.

Напомним, Макгрегор владел титулом чемпиона UFC в полулегком весе. В послужном списке 27-летнего ирландца теперь 19 побед (17 нокаутом) и 3 поражения, а у 30-летнего Диаса — 19 побед (5 нокаутом) и 10 поражений.

Российский боец и первый номер в рейтинге легковесов UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих планах на бой с ирландцем Конором Макгрегоромм. По словам представителя РФ, он не хочется, чтобы исход поединка определился в первом, втором или третьем раундах.

"Я хочу драться с ним 25 минут, все пять раундов, и хочу, чтобы он выглядел очень плохо", — заявил он порталу TMZ Sport. По его словам, он хочет поединка с Макгрегором не из-за денег, которых у него "предостаточно".

Ранее стало известно, что Макгрегор отказался от боя с российским бойцом.

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Темы UFC спорт Конор Макгрегор
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