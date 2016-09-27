На спортивном ТВ введены запретные слова

Ведущим и комментаторам спортивного телеканала "Матч ТВ" запретили использовать в эфире штампы. Редакция телеканала даже создало специальный стоп-лист, в котором собраны все слова и фразы, попавшие под запрет.

По мнению руководства, эфирный русский язык "должен быть современным, грамотным и лишенным штампов. Также сотрудникам рекомендуется уделять особое внимание предлогам после глаголов, формам прилагательных и существительных, а если уж возникают сомнения, то следует сразу "проконсультироваться со справкой gramota. ru. Если такие консультации кому-то не нравятся, всегда можно почитать книгу, напоминают в редакции.

"Собеседников в эфире нужно называть на Вы? Обращение — девочки, девчата, девчонки — не допустимо. Оно допустимо, если кто-то из ведущих рос или воспитывался вместе со спортсменками. Или является одним из их старших родственников" .- говорится в письме, которое получили ведущие и комментаторы телеканала.

Список слов и выражений, запрещенных в эфире, опубликовало издание "БИЗНЕС Online", сохранив при этом орфографию и пунктуацию оригинала. К нескольким выражениям подобраны варианты возможной морфологической замены. Но большинство выражений надо забыть навсегда:

Голевая феерия = Много забитых мячей

Элементы праздничного убранства потихоньку собираются воедино = ПОЧТИ ВСЕ ГОТОВО К НАЧАЛУ ШОУ

Мэтр спортивной журналистики = НАШ КОЛЛЕГА

Но наша дружина не сдаётся = У сборной ещё есть шанс

Подопечные Олега Знарка = Команда Знарка, парни Знарка, но никак не подопечные

АККУРАТНЕЕ НУЖНО БЫТЬ С ПРОЗВИЩАМИ КОМАНД (которые часто существуют только в голове советских редакторов, как ЛЕТУЧИЕ МЫШИ)

Лисы победили канониров = Лестер обыграл Арсенал

Сороки вышли в следующий круг = Ньюкасл вышел в следующий круг

Валидольный матч

Задаст тон Футбольным поединкам

Ваш покорный слуга

Противостояние (?Амкара? и? Кубани?)

Голевое пиршество, пиршество голов

Дескать

Доброго времени суток

Добротная команда

Если хотите (?…это, если хотите, пипец…?)

Зубодробительный (поединок)

Когорта сильнейших

Пальма первенства

Зенит славы

Крайний (в значении? последний?)

Круглый, пятнистый, снаряд (в значении? мяч?)

Львиная доля

Массированная атака

Матч за шесть очков

Игра на три результата

Игра от ножа

Попустительство защитников

На встречных курсах

На правах хозяев

Надо отдать должное

Наставник (в значении? тренер?)

Не понаслышке

Нужно как воздух

Общественность

Оплеуха

Отменная возможность

Подопечные, подшефные, питомцы (Слуцкого

)Свежеиспеченный, новоиспеченный (форвард ?Спартака?)

Как с гуся вода

Пополнить голевой счет

Пытать, искать счастье (у чужих ворот)

Поставить голы/передачи на конвейер

Править балом

Проще было попасть, чем не попасть

С хвостиком

Сигнал о завершении матча

Гол в раздевалку

Социальная сеть (если в связке с названием социальной сети — ?выложил на своей страничке в социальной сети инстаграм?)

Стойка ворот, каркас ворот

Тем паче

Выстрел (нападающего)

Толика (удачи)

Госпожа удача

Тренерская чехарда

Тренерское поприще, кресло, мостик

Банда (Знарка)

Дружина (Черчесова)

Коллектив (в значении? команда?)

Честолюбивые дублеры

Победителя не выявили

Угодил (в штангу)

Погодные катаклизмы

Свисток арбитра не заставил ждать

Первыми открыли счет

Картина маслом

Журналистская братия

Снять паутину

Пылить за клуб

Слаломный проход

Сулить

Схлопотать

Товарищ по команде

Поставить восклицательный знак в этом вопросе

Не все ладится

Отчетная игра

Как с белых яблонь дым

Успехом не увенчался

Поспорить за выход в финал

Своим чередом

Плодовитый (на голы)

Скудный (на голы)

Подойти (к матчу) в хорошем настроении

Чутка

Мальца

Крайний (в значении последний).

Как будут наказывать за нарушение новых правил, пока неизвестно.

Напомним, "Матч ТВ" — российский федеральный спортивный телеканал, который начал свое вещание 1 ноября 2015 года на базе спортивной редакции АО "Газпром-Медиа Холдинг" по предложению председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и в соответствии с поручениями и Указом президента России Владимира Путина.

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