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Источник Правда.Ру

На спортивном ТВ введены запретные слова

Спорт

Ведущим и комментаторам спортивного телеканала "Матч ТВ" запретили использовать в эфире штампы. Редакция телеканала даже создало специальный стоп-лист, в котором собраны все слова и фразы, попавшие под запрет.

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По мнению руководства, эфирный русский язык "должен быть современным, грамотным и лишенным штампов. Также сотрудникам рекомендуется уделять особое внимание предлогам после глаголов, формам прилагательных и существительных, а если уж возникают сомнения, то следует сразу "проконсультироваться со справкой gramota. ru. Если такие консультации кому-то не нравятся, всегда можно почитать книгу, напоминают в редакции.

"Собеседников в эфире нужно называть на Вы? Обращение — девочки, девчата, девчонки — не допустимо. Оно допустимо, если кто-то из ведущих рос или воспитывался вместе со спортсменками. Или является одним из их старших родственников" .- говорится в письме, которое получили ведущие и комментаторы телеканала.

Список слов и выражений, запрещенных в эфире, опубликовало издание "БИЗНЕС Online", сохранив при этом орфографию и пунктуацию оригинала. К нескольким выражениям подобраны варианты возможной морфологической замены. Но большинство выражений надо забыть навсегда:

Голевая феерия = Много забитых мячей

Элементы праздничного убранства потихоньку собираются воедино = ПОЧТИ ВСЕ ГОТОВО К НАЧАЛУ ШОУ

Мэтр спортивной журналистики = НАШ КОЛЛЕГА

Но наша дружина не сдаётся = У сборной ещё есть шанс

Подопечные Олега Знарка = Команда Знарка, парни Знарка, но никак не подопечные

АККУРАТНЕЕ НУЖНО БЫТЬ С ПРОЗВИЩАМИ КОМАНД (которые часто существуют только в голове советских редакторов, как ЛЕТУЧИЕ МЫШИ)

Лисы победили канониров = Лестер обыграл Арсенал

Сороки вышли в следующий круг = Ньюкасл вышел в следующий круг

  • Валидольный матч
  • Задаст тон Футбольным поединкам
  • Ваш покорный слуга
  • Противостояние (?Амкара? и? Кубани?)
  • Голевое пиршество, пиршество голов
  • Дескать
  • Доброго времени суток
  • Добротная команда
  • Если хотите (?…это, если хотите, пипец…?)
  • Зубодробительный (поединок)
  • Когорта сильнейших
  • Пальма первенства
  • Зенит славы
  • Крайний (в значении? последний?)
  • Круглый, пятнистый, снаряд (в значении? мяч?)
  • Львиная доля
  • Массированная атака
  • Матч за шесть очков
  • Игра на три результата
  • Игра от ножа
  • Попустительство защитников
  • На встречных курсах
  • На правах хозяев
  • Надо отдать должное
  • Наставник (в значении? тренер?)
  • Не понаслышке
  • Нужно как воздух
  • Общественность
  • Оплеуха
  • Отменная возможность
  • Подопечные, подшефные, питомцы (Слуцкого
  • )Свежеиспеченный, новоиспеченный (форвард ?Спартака?)
  • Как с гуся вода
  • Пополнить голевой счет
  • Пытать, искать счастье (у чужих ворот)
  • Поставить голы/передачи на конвейер
  • Править балом
  • Проще было попасть, чем не попасть
  • С хвостиком
  • Сигнал о завершении матча
  • Гол в раздевалку
  • Социальная сеть (если в связке с названием социальной сети — ?выложил на своей страничке в социальной сети инстаграм?)
  • Стойка ворот, каркас ворот
  • Тем паче
  • Выстрел (нападающего)
  • Толика (удачи)
  • Госпожа удача
  • Тренерская чехарда
  • Тренерское поприще, кресло, мостик
  • Банда (Знарка)
  • Дружина (Черчесова)
  • Коллектив (в значении? команда?)
  • Честолюбивые дублеры
  • Победителя не выявили
  • Угодил (в штангу)
  • Погодные катаклизмы
  • Свисток арбитра не заставил ждать
  • Первыми открыли счет
  • Картина маслом
  • Журналистская братия
  • Снять паутину
  • Пылить за клуб
  • Слаломный проход
  • Сулить
  • Схлопотать
  • Товарищ по команде
  • Поставить восклицательный знак в этом вопросе
  • Не все ладится
  • Отчетная игра
  • Как с белых яблонь дым
  • Успехом не увенчался
  • Поспорить за выход в финал
  • Своим чередом
  • Плодовитый (на голы)
  • Скудный (на голы)
  • Подойти (к матчу) в хорошем настроении
  • Чутка
  • Мальца
  • Крайний (в значении последний).

Как будут наказывать за нарушение новых правил, пока неизвестно.

Напомним, "Матч ТВ" — российский федеральный спортивный телеканал, который начал свое вещание 1 ноября 2015 года на базе спортивной редакции АО "Газпром-Медиа Холдинг" по предложению председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и в соответствии с поручениями и Указом президента России Владимира Путина.

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