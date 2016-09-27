Ведущим и комментаторам спортивного телеканала "Матч ТВ" запретили использовать в эфире штампы. Редакция телеканала даже создало специальный стоп-лист, в котором собраны все слова и фразы, попавшие под запрет.
По мнению руководства, эфирный русский язык "должен быть современным, грамотным и лишенным штампов. Также сотрудникам рекомендуется уделять особое внимание предлогам после глаголов, формам прилагательных и существительных, а если уж возникают сомнения, то следует сразу "проконсультироваться со справкой gramota. ru. Если такие консультации кому-то не нравятся, всегда можно почитать книгу, напоминают в редакции.
"Собеседников в эфире нужно называть на Вы? Обращение — девочки, девчата, девчонки — не допустимо. Оно допустимо, если кто-то из ведущих рос или воспитывался вместе со спортсменками. Или является одним из их старших родственников" .- говорится в письме, которое получили ведущие и комментаторы телеканала.
Список слов и выражений, запрещенных в эфире, опубликовало издание "БИЗНЕС Online", сохранив при этом орфографию и пунктуацию оригинала. К нескольким выражениям подобраны варианты возможной морфологической замены. Но большинство выражений надо забыть навсегда:
Голевая феерия = Много забитых мячей
Элементы праздничного убранства потихоньку собираются воедино = ПОЧТИ ВСЕ ГОТОВО К НАЧАЛУ ШОУ
Мэтр спортивной журналистики = НАШ КОЛЛЕГА
Но наша дружина не сдаётся = У сборной ещё есть шанс
Подопечные Олега Знарка = Команда Знарка, парни Знарка, но никак не подопечные
АККУРАТНЕЕ НУЖНО БЫТЬ С ПРОЗВИЩАМИ КОМАНД (которые часто существуют только в голове советских редакторов, как ЛЕТУЧИЕ МЫШИ)
Лисы победили канониров = Лестер обыграл Арсенал
Сороки вышли в следующий круг = Ньюкасл вышел в следующий круг
Как будут наказывать за нарушение новых правил, пока неизвестно.
Напомним, "Матч ТВ" — российский федеральный спортивный телеканал, который начал свое вещание 1 ноября 2015 года на базе спортивной редакции АО "Газпром-Медиа Холдинг" по предложению председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и в соответствии с поручениями и Указом президента России Владимира Путина.
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