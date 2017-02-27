Крымские татары отказались от Украины

На вопрос "Если бы представилась возможность, хотели бы вы переехать в другой населенный пункт Крыма, в другой регион России, на/в Украину, в другую страну?", 92% опрошенных заявили, что хотели бы остаться в Крыму.

архив Правды.Ру

Об этом сообщил руководитель российского Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, пишут "Известия". По его словам, еще 2% респондентов рассмотрели бы возможность переезда в другой населенный пункт на территории РФ. Никто из опрошенных не желает переезжать на Украину.

Также подчеркивается, что опрос проводили представители крымских татар. Баринов назвал эти показатели "очень серьезными". Можно с уверенностью заявить, что жизнь крымских татар меняется к лучшему.

Ранее "Правда.Ру" писала, что член крымского правительства Заур Смирнов заявил, что полуостров подготовил проект резолюции в ООН о нарушениях прав человека в республике в период, когда Крым был частью Украины.

"Проект крымской резолюции в ООН по Украине уже подготовлен. В нем отражен широкий период всех событий, связанных в том числе с нарушением прав человека в Крыму в украинский период. Мы постарались хронологически описать всю ситуацию", — заявил Смирнов.

Напомним, ранее Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, которая осуждает "ущемления прав человека, дискриминационные меры в отношении жителей Крыма", включая "крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам".

Документ поддержали 73 государства, 23 высказались против, 76 предпочли воздержаться при голосовании. Резолюцию одобрили США, Великобритания, Канада и страны Евросоюза. Документ не поддержали — Россия, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Индия, Иран, Казахстан, Сербия, Сирия и Узбекистан.

Тогда крымские власти призвали ООН обратить внимание на нарушения прав человека на Украине и пообещали предоставить соответствующие документы.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!