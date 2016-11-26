Президент ФИФА поблагодарил Россию за страсть и выдающуюся работу

Президент ФИФА Джанни Инфантино, выступая на пресс-конференции в Казани перед жеребьевкой Кубка конфедераций, заявил, что Международная федерация футбола сделает все для продвижения ЧМ-2018 и хозяйки турнира - России.

Фото: AP

"Мы будем продвигать чемпионат мира, Россию в том числе, об этом мы говорили с президентом Путиным накануне. Россия - открытая страна и готова делиться праздником футбола", - сказал Инфантино.

Глава ФИФА отметил, что о нашей стране не так уж много знают в мире, но Россия достойна изучения. "Я сам плохо знал страну, но многое узнал", - добавил Инфантино.

Также президент ФИФА поблагодарил россиян за ту страсть, с которой они проводят подготовку Кубка конфедераций и чемпионата мира.

"Хочу поблагодарить всех жителей России за выдающуюся работу, - сказал Инфантино во время пресс-конференции, - Президента Путина, правительство, РФС и оргкомитет. Мы получаем огромную поддержку при подготовке к турнирам. Мало кто знал, что люди в России способны с огромной страстью готовиться к большим турнирам".

Затронул Инфантино в ходе пресс-конференции и вопрос подготовки стадиона в Санкт-Петербурге. По его мнению, строители успеют в срок закончить все работы. "Стадионы в России готовятся с хорошей скоростью. В частности, арена в Санкт-Петербурге будет сдана в срок", - сказал Инфантино.

Стадион, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова в Санкт-Петербурге в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Стадион должен быть готов до конца текущего года. Он примет финал Кубка конфедераций 2017 года.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в четырех городах страны - в Москве, в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года пройдет Кубок конфедераций. На следующий, 2018 год, с 14 июня по 15 июля пройдет Чемпионат Мира по футболу на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

Скандалы в российском спорте, связанные с допингом, не могут повлиять на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью агентству Associated Press заявил, что расследования по этому вопросу никак не связаны с турнирами Международной федерации футбола.

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