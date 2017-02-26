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Олимпийский чемпион: "Нашим лыжникам надо поставить памятник"

Спорт

Оценку выступлению российских спортсменов на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти дал олимпийский чемпион Владимир Смирнов.

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Российские лыжники Сергей Устюгов и Никита Крюков. Фото: AP

"Исходя из сегодняшней ситуации, и девочки, и мальчики выступают просто отлично. Надо понимать, что они сейчас тренируются и соревнуются под прессом со стороны WADA, МОК и отчасти FIS", — приводит слова спортсмена ТАСС.

Такое давление со стороны международных организаций, отметил Смирнов, не мотивирует лыжников, но помогает им собраться.

"Несмотря на этот большой пресс, они выдерживают конкуренцию. Я думаю, что всем им надо ставить памятники. И ребята, и тренеры, и федерация должны гордиться тем, какую замечательную работу проделали", — подытожил олимпийский чемпион.

Напомним, сегодня россияне Никита Крюков и Сергей Устюгов стали первыми в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти. Большую часть дистанции сборная России боролась за бронзу, а на последний этап Устюгов ушёл четвёртым.

В результате на финише норвежцы и финны, боровшиеся за золото, упали, а Устюгов на последних метрах дистанции опередил итальянца Федерико Пеллегрини.

Отличились сегодня в Лахти и девушки из российской команды: Юлия Белорукова и Наталья Матвеева заняли второе место в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам. Они уступили более пяти секунд представительницам Норвегии, а замкнули тройку призёров лыжницы из США.

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