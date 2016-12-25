Традиционое шоу чемпионок-синхронисток перенесено из-за траура

В связи с трауром по погибшим в результате крушения самолета Ту-154 министерства обороны шоу олимпийских чемпионок по синхронному плаванию перенесено на другой день.

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Изначально мероприятие, которое должно пройти в бассейне дворца спорта "Динамо" на Водном стадионе, было запланировано на 26 декабря. Однако, заявил ТАСС президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко, принято решение провести его 9 января.

Традиционно проходящее каждый год шоу представляют трехкратные олимпийские чемпионки Мария Киселева и Ольга Брусникина. В этом году в выступлениях примут участие победившая на Олимпиаде-2016 сборная России под руководством Татьяны Покровской, пятикратные олимпийские чемпионки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, воспитанницы спортивных школ по прыжкам в воду и художественной гимнастике.

В программе шоу Федерация синхронного плавания России назовет лучших спортсменов и тренеров года.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 26 декабря днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154 под Сочи. "Глава государства выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Федеральные телеканалы вносят изменения в сетку вещания из-за падения самолета Ту-154 в Черное море. Об этом сообщили Первый канал, НТВ, РЕН ТВ и ряд других телекомпаний.

Утром 25 декабря появилась информация о том, что летевший из Сочи на авиабазу "Хмеймим" самолёт Минобороны России "Ту-154" пропал с радаров. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека.

Поисково-спасательной операцией руководит лично министр обороны Сергей Шойгу. В район происшествия дополнительно направлены 6 кораблей и судов Черноморского флота, телеуправляемые глубоководные аппараты и 63 водолаза.

Как сообщил Pravda.Ru источник в комиссии, занимающейся расследованием катастрофы, пилот и экипаж были профессиональными, у них не было летных происшествий - все практически уверены, что это не человеческий фактор.