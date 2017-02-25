В WADA нашли объяснение недостатку доказательств в докладе Макларена

Утилизацией допинг-проб объясняет WADA недостаточную доказательную базу в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщает портал Insidethegames со ссылкой на заявление WADA.

Фото: AP

"К сожалению, многие образцы были утилизированы Московской антидопинговой лабораторией, а это значит, что их невозможно перепроверить, - говорится в заявлении. - Макларен делал дополнительные запросы к российским властям, но они остались без ответа. В отношении некоторых спортсменов из доклада Макларена просто не может быть доказательств".

Напомним, генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер опубликовал открытое письмо, в котором подчеркивается, что "во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно". WADA высказало претензии к переводам текстов, использованных в докладе: нужны более детальные расшифровки.

"Правда.Ру" сообщала, что 24 февраля появилась информация о том, что МОК начал проводить перепроверку допинг-проб 28 российских спортсменов, фамилии которых фигурируют в докладе WADA. Известно, что WADA направило в зимние федерации письмо, в котором говорится о появившихся расхождениях в прочтении доклада Макларена с момента его опубликования.

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