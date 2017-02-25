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Источник Правда.Ру

WADA: доклад Макларена - фальсификация?

Спорт

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена недостаточно доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил.

WADA: доказательств вины россиян не хватает в докладе Макларена
архив Правды. Ру

Открытое письмо опубликовал генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер. Подчеркивается, что "во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно". WADA высказало претензии к переводам текстов, использованных в докладе: нужны более детальные расшифровки.

Напомним, что во второй части доклада Макларена утверждается, что с допинг-пробами российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Сочи в 2014 году, производились махинации. После чего Международный олимпийский комитет открыл дисциплинарные дела в отношении 28 россиян, участвовавших в Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Также организация инициировала проверки допинг-проб российских спортсменов с Олимпиад в Лондоне и Ванкувере, которые прошли в 2012-м и 2010-м соответственно.

"Правда.Ру" сообщала, что 24 февраля появилась информация о том, что МОК начал проводить перепроверку допинг-проб 28 российских спортсменов, фамилии которых фигурируют в докладе WADA. Известно, что WADA направило в зимние федерации письмо, в котором говорится о появившихся расхождениях в прочтении доклада Макларена с момента его опубликования.

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал письмо WADA. Дело в том, что проблема — в возможности разных трактовок международными федерациями.

"В письме указывается не то, что не хватает данных для доказательств вины россиян, а то, что они по-разному интерпретируются. Нужен универсальный перевод представленных Маклареном документов, потому что каждая международная спортивная федерация может по-своему перевести", — рассказал Балахничёв RT.

"Правда.Ру" писала, что допинг-проба "Б" российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. При этом руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский отметил, что результаты тестов спортсмена, пришедшие из другой лаборатории, находящейся в Лозанне, — чистые. Комментарий по этому поводу Pravda. Ru дал член Межведомственной комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности Совета при Президенте РФ, доцент кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии РЭУ им. Г. В. Плеханова Алексей Кыласов.

Почему еще несколько лет назад не было такого количества допинг-скандалов? Не было оборудования, способного выявить допинг, или спортсмены были более "чистыми"?

Что такое список запрещенных препаратов? Это обычные препараты, которые никто не запрещает, в отличие от наркотиков. Они продаются в любой аптеке. Но когда якобы доказывают влияние этих препаратов во время тренировки спортсмена, их вносят в список запрещенных.

Этот список постоянно растет, и чем шире он становится, тем больше вероятность попасть под его действие. Чем мельче сеть, тем больше возможностей поймать рыбу. Завтра, может, докторскую колбасу внесут в список, потому что она дает энергию спортсменам. Кто знает, до какого абсурда могут еще додуматься?

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