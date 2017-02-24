Великая спортсменка выставила олимпийские медали и купальник на аукцион

Советская гимнастка Корбут выставила на аукцион олимпийские медали, сообщает "Беларусь сегодня". Начальная цена — от 15 до 26 тысяч долларов.

архив Правды. Ру

На аукционе Platinum Night, который проходит в Далласе 24 и 25 февраля, можно приобрести пять наград с Олимпийских игр 1972 и 1976 года, а также гимнастический купальник (Корбут выступала в нем в Лондоне в 1973 году), значки мастера спорта СССР и свой первый американский паспорт.

По прогнозам экспертов, сумма продаж превысит 10 миллионов долларов.

Сегодня, 24 февраля, также появилась информация о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) начал проводить перепроверку допинг-проб 28 российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года, фамилии которых фигурируют в докладе WADA. Известно, что WADA направило в зимние федерации письмо, в котором говорится о появившихся расхождениях в прочтении доклада Макларена с момента его опубликования. Так, некоторые документы были неправильно переведены командой Макларена.

"Правда.Ру" сообщала, что российские спортсмены на Олимпийских играх 2020 года в Токио принесут стране еще больше медалей. Об этом в прошлом году заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Председатель правительства пообещал, что государство окажет спортсменам поддержку — в частности, создаст все необходимые условия.

"Наша общая надежда — на Олимпийские игры 2020 года (в Токио. — прим. Pravda. Ru). Уверен, что у нас там будет медалей не меньше, а больше. Наша сборная будет конкурентоспособной и мощной командой", — заявил Медведев.

Очевидно, что скандал с мельдонием Вашингтон будет развивать дальше, учитывая даже информационную насыщенность темы в последние месяцы (любопытно, что другие страны, в которых он также традиционно использовался для восстановления, ни под какие санкции не попали). А значит, проблема совсем не в спорте — в политике. Об этом можно больше узнать в статье "Вадим Горшенин: России нужна альтернативная Олимпиада".

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