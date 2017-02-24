Норвежским лыжникам запретили негативно высказываться насчет иностранных спортсменов на чемпионате мира, который проходит в Лахти. Такой запрет ввела Федерация лыжного спорта Норвегии.
Для лыжников составили целый свод правил, среди которых: "думать головой, прежде чем говорить" и воздерживаться от критики в адрес других лыжников.
Поводом для запрета стало поведение 13-кратного чемпиона мира и двукратного олимпийского чемпиона Петтера Нортуга, считающегося "королём лыж". Он заявил, что "не сочувствует россиянке Наталье Матвеевой после её столкновения со шведкой Стиной Нильссон", а также пообещал подраться с теми, кто употребляет допинг, подразумевая представителей России.
Еще не утих в СМИ недавний конфликт французского биатлониста Мартена Фуркада с россиянином Антоном Шипулиным. Напомним, конфликт между спортсменами разгорелся на старте турнира, когда на финише смешанной эстафеты Фуркад подрезал Шипулина, не нарушив при этом правила. В итоге французы стали вторыми, а россияне — третьими.
На награждении спортсмены не подали друг другу руки. Но потом помирились.
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