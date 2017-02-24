Мемориальная доска – в память об Андрее Карлове

В столице установят мемориальную доску в память об убитом в Анкаре российском после Андрее Карлове. Финансирование работ будет осуществляться из городского бюджета. Распоряжение подписал Москвы Сергей Собянин.
Доска будет установлена на доме, где жил дипломат (улица Петрозаводская, дом 24, корпус 2). Памятная доска появится уже в этом году.
"Правда.Ру" сообщала, что Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", убийца выстрелил послу в спину во время выступления Андрея Карлова на открытии фотовыставки "Россия глазами турок". В дипломата стрелял 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ.
По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, Алтынташ окончил полицейское училище в Измире. В течение двух с половиной лет он служил в спецназе в Анкаре.
Кроме Карлова, при нападении ранения получили еще три человека, одного уже выписали из медучреждения.
"Совершенное преступление — это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений. И на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта", — заявил ранее Путин.
Улицу Каръягды в Анкаре, где располагается российская дипмиссия, официально переименовали в улицу Андрея Карлова в честь погибшего посла России. Об этом сообщил мэр турецкой столицы, посетивший российской посольство, сообщало наше издание. Также именем Андрея Карлова назван экспозиционный зал центра современного искусства в Анкаре, где было совершено покушение на российского посла.
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