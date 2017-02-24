Мемориальная доска – в память об Андрее Карлове

В столице установят мемориальную доску в память об убитом в Анкаре российском после Андрее Карлове. Финансирование работ будет осуществляться из городского бюджета. Распоряжение подписал Москвы Сергей Собянин.

Посол России в Турции Андрей Карлов. Фото: AP

Доска будет установлена на доме, где жил дипломат (улица Петрозаводская, дом 24, корпус 2). Памятная доска появится уже в этом году.

"Правда.Ру" сообщала, что Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", убийца выстрелил послу в спину во время выступления Андрея Карлова на открытии фотовыставки "Россия глазами турок". В дипломата стрелял 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ.

По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, Алтынташ окончил полицейское училище в Измире. В течение двух с половиной лет он служил в спецназе в Анкаре.

Кроме Карлова, при нападении ранения получили еще три человека, одного уже выписали из медучреждения.

"Совершенное преступление — это, безусловно, провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений. И на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном, другими странами, заинтересованными в урегулировании межсирийского конфликта", — заявил ранее Путин.

Улицу Каръягды в Анкаре, где располагается российская дипмиссия, официально переименовали в улицу Андрея Карлова в честь погибшего посла России. Об этом сообщил мэр турецкой столицы, посетивший российской посольство, сообщало наше издание. Также именем Андрея Карлова назван экспозиционный зал центра современного искусства в Анкаре, где было совершено покушение на российского посла.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!