Путин о Родченкове: Работал в Канаде, таскал сюда всякую гадость

Президенту России в ходе большой пресс-конференции был задан вопрос о борьбе с допингом.

Григорий Родченков. Архивное фото

Глава государства подчеркнул, что в России никогда не создавалось и не будет никакой государственной системы поддержки допинга в спорте, но проблема допинга есть.

Российская прокуратура расследует все, что связано с применением допинга, отметил Путин.

Президент напомнил, что бывший глава российской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков работал в Канаде, потом был назначен в России на довольно высокий пост и потом "таскал в страну всякую гадость".

Превратил это в свой бизнес, заставлял спортсменов принимать, а тех, кто отказывался - как пловцы - наказывал санкциями. Родченкова не смогли с первого раза посадить, он уехал и занялся "разоблачениями".

Деятельность ВАДА Путин оценивать не стал, предложил этим заняться МОК. Но он убежден, что деятельность ВАДА должна быть прозрачной и проверяемой. Общественность должна знать, как и кого проверяют. И как потом наказывают нарушителей.

Он удивлен, что эта сфера оказалась закрытой, будто это оборонка. Политическая составляющая есть, убежден президент. И от политики спорт, как и культуру, нужно очистить. Эти вещи должны объединять людей, а не наоборот.