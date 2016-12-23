Путин о Родченкове: Работал в Канаде, таскал сюда всякую гадость

Президенту России в ходе большой пресс-конференции был задан вопрос о борьбе с допингом.
Глава государства подчеркнул, что в России никогда не создавалось и не будет никакой государственной системы поддержки допинга в спорте, но проблема допинга есть.
Российская прокуратура расследует все, что связано с применением допинга, отметил Путин.
Президент напомнил, что бывший глава российской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков работал в Канаде, потом был назначен в России на довольно высокий пост и потом "таскал в страну всякую гадость".
Превратил это в свой бизнес, заставлял спортсменов принимать, а тех, кто отказывался - как пловцы - наказывал санкциями. Родченкова не смогли с первого раза посадить, он уехал и занялся "разоблачениями".
Деятельность ВАДА Путин оценивать не стал, предложил этим заняться МОК. Но он убежден, что деятельность ВАДА должна быть прозрачной и проверяемой. Общественность должна знать, как и кого проверяют. И как потом наказывают нарушителей.
Он удивлен, что эта сфера оказалась закрытой, будто это оборонка. Политическая составляющая есть, убежден президент. И от политики спорт, как и культуру, нужно очистить. Эти вещи должны объединять людей, а не наоборот.
В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин северный король.
Спустя несколько часов после теракта в Анкаре официальный Киев не нашел слов, чтобы выразить свое отношение к произошедшему. Зато хватает невменяемых комментариев от украинских политиков.
Администрация США выражает озабоченность в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины.