Сможет ли Запад отнять у России все спортивные турниры

Итоги прошедшего в Мюнхене заседания Международного союза биатлонистов с удовлетворением восприняли вице-премьер по спорту Виталий Мутко и президент союза биатлонистов России Александр Кравцов.

В то же время, министр спорта Павел Колобков и легендарный тренер Александр Привалов считают ошибочным решение СБР отказаться от проведения в стране крупных соревнований. А министр спорта Украины Игорь Жданов призвал мировое сообщество лишить Россию всех международных турниров.

Надо сказать, что он этого заседания ждали самого худшего — лишения России этапа Кубка мира в Тюмени и отстранением всей национальной команды от участия в ближайших гонках.

Однако отказаться от проведения этапа Кубка мира в текущем сезоне, а также от организации мирового первенства среди молодежи и юниоров в Острове, на фоне угроз бойкота со стороны ряда национальных сборных, решил сам Союз биатлонистов России.

Союз в открытом заявлении обратил внимание на то, что соревнования должны быть праздником для спортсменов и болельщиков, а не проходить в атмосфере тотального недоверия.

Вместе с тем организация выразила надежду на то, что информация из доклада канадского юриста Ричарда Макларена будет тщательнейшим образом проверена, и подчеркнула, что ведет активную борьбу с употреблением допинга отечественными атлетами.

Союз биатлонистов России ведет большую антидопинговую работу, направленную на чистоту отечественного биатлона. Последняя положительная проба, повлекшая за собой дисквалификацию атлетов сборной России по биатлону, датирована 1 января 2014 года.

Президент IBU Андерс Бессеберг выразил удовлетворение решением СБР, которое демонстрирует, что российская сторона "понимает серьезность ситуации".

"Это первый важный шаг СБР, чтобы показать IBU и всему мировому спорту, что они понимают серьезность ситуации. Теперь это позволит международной биатлонной семье сосредоточиться на спорте во время этих соревнований", — цитирует главу IBU пресс-служба организации.

По мнению главы СБР Александра Кравцова, принятое решение играет на руку российскому биатлону.

"Мы, мягко говоря, выиграли ситуацию, — выразил он свою позицию "Чемпионату.com". — Команда продолжает тренироваться и соревноваться. Все остальное будет находиться в правовых отношениях с Международным союзом биатлонистов. Это будет сделано для того, чтобы четко понимать принципиальную позицию и подходы к тому, что имело или не имело место быть".

Однако не все согласны с тактикой СБР. Например, выдающийся тренер Александр Привалов считает решение уступить IBU ошибочным.

"Это неправильно, что мы отказались от проведения юношеского чемпионата и этапа Кубка мира. Отказ — не решение вопроса! Мы по-прежнему можем лишиться права на проведение чемпионата мира — 2021.

Глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов заявил, что после окончания расследования IBU в отношении ряда российских биатлонистов, представители СБР вновь будут обсуждать возвращение на территорию России этапов Кубка мира.

"Изучив решение Исполкома IBU, СБР пришёл к выводу, что целесообразно предоставить IBU решать самим о месте проведения этапа Кубка мира и молодёжного чемпионата мира, которые ранее были запланированы в Тюмени и Острове Псковской области. Такие праздники должны проходить в соответствующей атмосфере", — заявил Бойцов.

Он также отметил, что после окончания расследования будет обсуждаться возвращение этапов Кубка мира на территорию России.

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова выразила мнение, что чередой допинговых расследований и переносов соревнований с территории России от страны пытаются добиться признания, что в стране существует государственная поддержка допинга.

"Хотят добиться признания, что есть государственная поддержка допинга. Именно этого у нас нет. У нас есть непонимание того, что есть господдержка в их интерпретации. В их случае это заменяется тем, что отдельные спортсмены, отдельные чиновники и отдельные работники лабораторий, желая заработать денег, подставили всю страну. Но то, что это системно и тотально происходит по всей стране, — это неправда", — заявила Журова.

По мнению чемпионки, российским спортсменам также не стоит отвечать бойкотом этапа Кубка мира, который будет перенесён из Тюмени, в ответ тем, кто призывал бойкотировать соревнования в России.

"От нас только этого и ждут. Показать, что в этой стране приказом запретили ехать на Кубок мира. Это будет интерпретироваться как отсутствие демократии и тирания. СМИ первым делом подадут это так", — подчеркнула она.

Ряд западных биатлонистов, в том числе и чемпион мира Мартен Фуркад, раскритиковали травлю российских спортсменов, потребовав представить "факты и доказательства".

Так немецкий биатлонист Арнд Пайффер, принимавший участие в соревнованиях, отметил, что "с юридической точки зрения проблематично не допускать атлетов, если отсутствуют факты об употреблении допинга". Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьерндален заявил, что "для него все спортсмены чисты, если их не уличили в допинге".

Напомним, как сообщала Правда. Ру, 9 декабря на пресс-конференции в Лондоне представлена вторая часть доклада о расследовании независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Выводы, представленные Маклареном в первой части доклада, остались неизменными. Он продолжает утверждать, что покрывательство использования спортсменами допинга носило в России беспрецедентные масштабы.

Никаких доказательств выдвигаемых обвинений против российских спортсменов Макларен представить так и не смог. При этом отчетливо видны нарушения в работе самой комиссии: не вызывались спортсмены, против которых выдвигаются обвинения в применении допинга, нет данных о том, как проходила процедура проверки проб.

Сразу после этого доклада у России отобрали право на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону, который должен был пройти в Сочи в 2017 году. Инициаторами этого, фактически, выступили бобслеисты США, заявив о своем бойкоте этих соревнований. К ним вскоре присоединилась сборная Латвии.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня