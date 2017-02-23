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Источник Правда.Ру

Путин встретился с участниками Всемирных военных игр-2017

Спорт

В Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с с руководством Международного совета военного спорта и главами делегаций государств-участников Всемирных военных игр-2017.

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фото: сайт Всемирныйх военных игр

"Это замечательное событие, которое повышает доверие к такой сфере, как военное сотрудничество, — заявил президент на встрече в Государственном Кремлевском дворце. — Важно, чтобы люди вашей профессии смотрели друг на друга не в прицелы военной и боевой техники, а только на спортивных площадках".

Напомним, игры пройдут в Сочи. Первые состязания начнутся завтра. Игры продлятся до 27 февраля. В соревнованиях принимают участие 26 стран. Будут разыграны 44 комплекта медалей. Спортсмены будут соревноваться в семи видах: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

Как отметил на встрече президент Международного совета военного спорта Абдельхаким Аль-Шино, "военные спортсмены РФ очень хорошо представляют свою страну и служат прекрасным примером для остальных спортсменов". Он также напомнил слова Путина о том, что спорт надо держать в стороне от политики. По словам Аль-Шино, проводят военные игры, Россия "отправляет важное послание миру".

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