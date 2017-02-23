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Источник Правда.Ру

"Худший лыжник" чемпионата мира стал звездой Интернета. ВИДЕО

Спорт

Венесуэльский спортсмен Адриан Солано заслужил звание "худшего лыжника мира" после первого дня чемпионата мира в Лахти. В соцсетях он стал настоящей звездой.

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фото: твиттер, @Lahti2017LIVE

На YouTube появилось видео, на котором Солано едет на лыжах так, словно ни разу в жизни на них не стоял. Он смог преодолеть только 6 с небольшим километров из 10. Спортсмен постоянно падал и даже сломал палку. В итоге он отстал от лидера на 38 минут.

Как выяснилось позже, тренироваться по снегу на лыжах у него действительно не было возможности. Солан признался, что тренировался только на "колесах". Он должен был отправиться в Скандинавию перед чемпионатом мира, но не смог из-за проблем с полицией.

"Когда я приехал в Париж 19 января, я объяснил, что еду в Швецию на тренировки. Они не поверили, что я венесуэльский лыжник", — рассказал он AFP.

Eurosport сравнил Солано с Чарли Чаплиным.

В соцсетях без комментариев выступление лыжника тоже не оставили.

"Официальный кандидат на лучшее видео 2017 года", — шутит Giulia Cicchine в Twitter.

"Надеюсь, вы во время своих лыжных прогулок не так плохи, как этот парень", — пишет Ник Уоррен.

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Соцсети смеются над "худшим лыжником" мира
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