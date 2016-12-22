Падение в рейтинге ФИФА: Виноваты не футболисты, а система

Сборная России, в октябре впервые в истории выпавшая из топ-50 рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), продолжила терять позиции. Команда Станислава Черчесова, сыгравшая в ноябре с командами Катара (1:2) и Румынии (1:0), опустилась с 53-го на 55-е место. В декабрьской версии рейтинга россияне упали на 56-ю строчку.

Фото: REX

Рекордное падение Правде.Ру прокомментировал обозреватель championat.com Григорий Телингатер.

— В чем причина? В том, что наши не проводят официальных матчей?

— Товарищеские матчи проводятся, мы их проигрываем, на основании этого Россия и опускается ниже в рейтинге ФИФА. Если говорить о поколении, сейчас у нас нет звезд таких, как были раньше. Допустим, раньше у нас многие успешно выступали в Европе в лучших чемпионатах. А сейчас у нас, по сути, нет никого в топ-чемпионатах, чтобы играли в Германии, Испании, Италии, Англии, тем более, на ведущих ролях. Раньше хотя бы был Аршавин. Сейчас таких людей нет. Возможно, поколение не самое лучшее.

Я отношусь к числу людей, которые считают, что лимит в сборной России сыграл отрицательную роль. Мы видим множество примеров, когда игроки едут, условно говоря, в "Зенит" (свежий пример Новосельцева), и там не играют. То есть они могли играть в "Ростове", развиваться. Тот же Новосельцев — как он прогрессировал в "Ростове", дорос до игры в сборной! Дальше переезжает на хорошие деньги в "Зенит" и там не играет. И, собственно, это пример того, как игроки теряются.

Вместо того чтобы даже уезжать в топ-чемпионаты и развиваться там, среди лучших игроков планеты, они остаются в России на больших деньгах и, соответственно, даже не играют у нас.

Поэтому лимит на количество россиян на поле, на мой взгляд, играет негативную роль для сборной России. Здесь я придерживаюсь противоположной точки зрения по сравнению с Виталием Мутко.

— В Бельгии, Германии после провалов на чемпионатах Европы и мира серьезно занялись детским футболом и за 8-10 лет взрастили просто золотые поколения. Почему мы так не можем? Нам просто не дано?

— Я не понимаю людей, которые говорят, что нам не дано, мы не способны. Мы способны, и в советское время мы это доказали. Нам дано очень многое, и таланты у нас есть.

Другое дело, что те системы, те механизмы, которые существуют, мешают идти к успеху. То, как играются матчи вроде "Урал-Терек", то, как в первом дивизионе не самые сильные игроки проходят в состав, — возможно, те игроки, которые отстегивают тренеру за попадание в состав. У меня нет конкретных примеров, но я слышал, что таких ситуаций довольно много. Это отрицательная селекция, в результате которой наши футболисты не развиваются, а сильные игроки не идут наверх.

Я думаю, что наши футболисты достаточно талантливы. Я считаю, что проблема, в первую очередь, в системе. И вопрос о причине наших поражений — это вопрос к тем людям, которые управляют нашей системой, в том числе к Виталию Мутко. По его словам, у нас все хорошо. Он считает, что Олимпиада проведена успешно. Хотя те люди, которые следят за Олимпиадой, понимают, что это была худшая Олимпиада за сто лет по числу золотых медалей. Это факт. Она была худшая, а Виталий Леонтьевич говорит, что она была успешной.

И так мы все время замалчиваем проблемы и не говорим, что реально происходит. У нас же сколько лет Чемпионат России существует, но не доказали ни одного договорного матча. Да и, в общем-то, о расследованиях ничего не слышно. Поэтому пока у нас такая система, у нас и футболисты такие, и результаты, какие есть. Я бы даже не стал ругать Кокорина и Мамаева, что они "зажрались", получают большие деньги. Виноваты же не те, кто получает большие деньги, а те, кто им дает большие деньги, и парни становятся такими, какими становятся. И это нормально, любой бы на их месте стал таким же, я тоже, может быть.

— И никто никакой ответственности не несет за провалы?

— Именно так.

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