Guardian: WADA боится мести МОК за "выкидывание России из спорта"

Международный олимпийский комитет планирует реформирование мировой системы борьбы с допингом. В свете этого чиновники WADA сильно обеспокоились, предвкушая кадровые перестановки, а то и вовсе потерю организацией статуса главного борца за честность в спорте. Об этом сообщает издание The Guardian.

Есть неподтвержденная информация, что МОК планирует лишить WADA прежнего влияния, а то и вовсе заменить ее какой-то иной структурой. Такое решение может быть связано с явной политической ангажированностью и непрофессионализмом в некоторых вопросах.

Во вторник в одном из аналитических центров WADA прошла дискуссия, на которой обсуждалось намерение МОК рассмотреть вопрос о создании "подразделения по профессиональной этике" для борьбы с коррупцией, договорными матчами и применением допинга. Создание такого подразделения серьезно ослабит влияние WADA.

Кроме того, многие видные чиновники МОК обрушиваются с критикой на антидопинговое агентство, заявляя, что оно идет вразрез с принципами мирового спортивного движения.

Член комитета от Аргентины Херардо Вертхайн на днях заявил, что Всемирное антидопинговое агентство "подвело спортивное движение". Аргентинец раскритиковал WADA за "очевидные попытки переложить на других ответственность за серьезные проблемы всей системы".

"Несмотря на всевозможные расследования, инициированные ранее, мы до сих пор так и не получили удовлетворительного объяснения того факта, что ВАДА не отреагировало на ситуацию в России раньше, притом что там еще в 2010 году хорошо знали о допинговой проблеме. Более того, ВАДА раз за разом подтверждало, что Национальное антидопинговое агентство России отвечало всем требованиям, а также повторно аккредитовало его московскую лабораторию в преддверии Олимпийских игр в Сочи 2014 года", — написал Вертхайн в статье для сайта Around the Rings.

"Не предоставили нам и никаких серьезных отчетов о том, каким это образом ВАДА дало мировому спортивному движению и правительствам разных стран тратить значительные средства на организацию почти 300 тысяч тестирований ежегодно, но при этом выявило так мало людей, которые, как это стало видно сейчас, мошенничали в прошлом. На деле большая часть крупных допинговых дел стала результатом работы международных федераций, полицейских следователей, разоблачителей и СМИ", — также отметил Вертхайн.

Глава ВАДА и член МОК Крейг Риди в свою очередь прокомментировал ситуацию так: "Я не думаю, что у МОК есть мотив оттеснять ВАДА. МОК не проводит тестирований вне Олимпийских игр. МОК уже заявлял, что желает видеть независимое подразделение для организации проб, и мы будем работать над этим на этой неделе. Нам необходимо понять, должна ли это быть организация под эгидой ВАДА или же отдельный институт, кто им будет пользоваться, и кто его будет финансировать".

По словам Риди, в случае, если будет создано независимое подразделение для проведения проб, ВАДА будет сложно управлять им, не подрывая при этом свою роль регулятора, однако агентство сможет сыграть роль в его основании.

"Если МОК создаст собственное подразделение по профессиональной этике, я буду ждать информации о том, какая у него будет структура. Мне кажется, что в МОК хорошо понимают, что остальные участники ВАДА — это правительства. Новая организация уже точно не будет независимой, а независимость — центральный элемент, необходимый для ее работы", — заключил Риди.

Отметим также, что в ходе совещания во вторник журналист Деклан Хилл отметил еще один момент — будущему ВАДА также угрожают переговоры между МОК и финансируемой Катаром организацией "Международный центр безопасности спорта" (ICSS) о создании нового агентства под названием "Мировой союз за этику в спорте". По его мнению, это явный сигнал скорого расформирования WADA и подготовки к созданию новой по-настоящему независимой организации.

Напомним, что по репутации WADA ударили недавние разоблачения хакеров, которые выложили данные о том, что организация разрешала употребление допинга десяткам спортсменов из США.

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