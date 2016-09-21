Отчасти спортивный скандал спровоцировала сама Россия - мнение

Могли бы мы избежать скандала с отстранением наших спортсменов от олимпийских и паралимпийских стартов в Рио-де-Жанейро? На этот вопрос Pravda.Ru ответил политолог, программный директор Валдайского клуба, профессор МГИМО Олег Барабанов.

Фото: AP

"Как историк-международник, начну с вопроса, который кажется ключевым для всего олимпийского скандала, — с того, что я называю "вынуждением к предательству". Олимпийский скандал, с моей точки зрения, начался как раз с вынуждения к предательству: первой, если помните, "слила" информацию бегунья Юлия Степанова, которая в свое время сама попалась на допинге", — сказал Pravda.Ru Олег Барабанов.

К сожалению, в нашей легкой атлетике, и не только в легкой, и не только в нашей, есть те, кто принимают допинг, просто до недавних пор этот вопрос не был таким политизированным. Русанова-Степанова не была чемпионкой — середнячка, занимавшая шестые-восьмые места на крупных международных стартах, напомнил политолог. И понятно: когда она попалась на допинге, ее вышвырнули из сборной, оставили без стипендии, материальной поддержки.

Очевидно всем, что Русанова-Степанова принимала допинг не тайком у себя под кроватью, но когда "козлом отпущения" делают ее, а не тренера, главврача или куратора от министерства спорта и федерации, которые только и говорят, что о медальных планах, это обидно. И Русанова все "слила" немецкому журналисту.

"Если бы, допустим, Русанову в свое время каким-то образом поддержали, если бы был, пусть "серый", фонд для поддержки спортсменов, вышибленных из-за допинга, если бы эти люди не оказывались в положении безработных, у нее бы и мысли о предательстве не возникло. Я абсолютно в этом убежден", — сказал Олег Барабанов Правде.Ру.

В итоге появляются немецкие фильмы, начинается разбирательство и "чистка" в Международной легкоатлетической федерации. И тут на свет появляется второй "козел отпущения", которого, как и Степанову, фактически вынудили к предательству. Это Григорий Родченков, руководитель РУСАДА.

"Его не просто выгоняют с работы, фактически ставя крест на профессии, на свет еще и вытаскивают какие-то полузабытые уголовные дела на его родственников, связанные с контрабандой спортивной фармацевтики. Параллельно с этим происходит странная вещь: два предыдущих российских куратора антидопинговой программы с промежутком в две недели друг за другом умирают от сердечного приступа. Понятно, что приходит на ум Родченкову: а не умру ли и я третьим? Он садится в самолет, летит в Штаты и всех "сливает", — отметил в беседе с корреспондентом Правды.Ру Олег Барабанов.

В итоге два случая вынуждения к предательству и привели к нынешнему грандиозному скандалу, подорвали доверие не только к нашему спорту, но и к России в целом.

"Моя позиция: предательство этих людей нельзя оправдать, но нельзя и оправдывать вынуждение к предательству. В том, что Степанова и Родченков предали, виноваты не только они. Если бы в конце прошлого года с Родченковым обошлись более по-человечески, "слива", который он сделал, не было бы", — считает Олег Барабанов.

И не было бы ни доклада Макларена, ни олимпийского скандала, который подогрело то, что вирус русофобии в последние годы раскочегарен западной пропагандой и очень многие на Западе уже стали его жертвами

"Следующим витком противостояния стал запрет на участие в играх наших паралимпийцев. При том, что в сборной не было ни одного человека, упомянутого в приснопамятном докладе Макларена, который вообще заявил, что время представлять им какие-либо реальные доказательства еще не пришло. Мы все это проглотили. А что мы можем сделать? И мир снова радуется, злословит…" — сказал Олег Барабанов в беседе с Pravda.Ru.

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