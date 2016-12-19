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Источник Правда.Ру

Форвард сборной Швеции покаялся за "уничтожение российского праздника"

Спорт

Форвард сборной Швеции Линус Умарк отметился на российском этапе Еврохоккейтура некорректным комментарием, за который ему потом пришлось извиняться.

Форвард сборной Швеции покаялся за уничтожение российского праз
Фото: АР

"Рад победе на турнире: мы привезли довольно молодую команду, но добились успеха. Слышал, что этот турнир был приурочен к семидесятилетию российского хоккея, мы счастливы, что уничтожили праздник", — приводит слова Умарка "Р-Спорт".

Благодаря победам над Россией и Финляндией шведы стали триумфаторами Кубка Первого канала, по поводу чего форвард и высказался. Это интервью вызвало бурную реакцию у российских болельщиков и хоккеистов. Не остался в стороне и главный тренер сборной России Олег Знарок, заявив, что шведу придется ответить за свою фразу в Континентальной хоккейной лиге.

"За такие слова просто голову надо отрывать. Я думаю, ребята сейчас прочитают, и ему очень несладко придется в чемпионате", — цитирует главного тренера сборной РФ "Спорт-Экспресс".

После подобной реакции и других известных людей российского хоккея Умарк выразил сожаление по поводу своих слов. "Я очень сожалею по поводу своих слов, которые могли прозвучать неуважительно по отношению к 70-летию российского хоккея. Я очень уважаю российский хоккей и хочу поздравить всех россиян с 70-летним юбилеем отечественного хоккея. Российский хоккей всегда занимал особое место на мировой спортивной арене. Мне очень нравится выступать в Континентальной хоккейной лиге", — написал Умарк в своем микроблоге в твиттере.

"Чего не хватает России, чтобы стать хоккейным чемпионом? Для больших побед надо, чтобы хоккей стал массовым спортом. В Канаде насчитывается порядка 500 тысяч игроков и 500 тысяч любителей, играющих в хоккей. У вас большое население, 146 миллионов. Но у нас при 33 миллионах жителей — 91 тысяча так называемых коучеров, то есть тренеров. У вас же эта пропорция составляет 1 к 54, если брать играющих в хоккей людей. То есть ситуация кардинально отличается.

Дело в том, что Россия после распада СССР не смогла снова поднять хоккей на должный уровень, на котором он был в эпоху Советского Союза. Мне кажется, что вам надо лучше посмотреть внутрь страны. У вас есть Татарстан, который серьезно занимается развитием хоккея и массивно вкладывает в него. У вас постепенно тоже все начинает раскочегариваться, но еще требуется время", — рассказал ранее Pravda.Ru канадский спортивный комментатор, специализирующийся на хоккее, Александр Пульо-Роберж.

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Темы спорт хоккей Швеция Еврохоккейтур
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