Форвард сборной Швеции покаялся за "уничтожение российского праздника"

Форвард сборной Швеции Линус Умарк отметился на российском этапе Еврохоккейтура некорректным комментарием, за который ему потом пришлось извиняться.

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"Рад победе на турнире: мы привезли довольно молодую команду, но добились успеха. Слышал, что этот турнир был приурочен к семидесятилетию российского хоккея, мы счастливы, что уничтожили праздник", — приводит слова Умарка "Р-Спорт".

Благодаря победам над Россией и Финляндией шведы стали триумфаторами Кубка Первого канала, по поводу чего форвард и высказался. Это интервью вызвало бурную реакцию у российских болельщиков и хоккеистов. Не остался в стороне и главный тренер сборной России Олег Знарок, заявив, что шведу придется ответить за свою фразу в Континентальной хоккейной лиге.

"За такие слова просто голову надо отрывать. Я думаю, ребята сейчас прочитают, и ему очень несладко придется в чемпионате", — цитирует главного тренера сборной РФ "Спорт-Экспресс".

После подобной реакции и других известных людей российского хоккея Умарк выразил сожаление по поводу своих слов. "Я очень сожалею по поводу своих слов, которые могли прозвучать неуважительно по отношению к 70-летию российского хоккея. Я очень уважаю российский хоккей и хочу поздравить всех россиян с 70-летним юбилеем отечественного хоккея. Российский хоккей всегда занимал особое место на мировой спортивной арене. Мне очень нравится выступать в Континентальной хоккейной лиге", — написал Умарк в своем микроблоге в твиттере.

"Чего не хватает России, чтобы стать хоккейным чемпионом? Для больших побед надо, чтобы хоккей стал массовым спортом. В Канаде насчитывается порядка 500 тысяч игроков и 500 тысяч любителей, играющих в хоккей. У вас большое население, 146 миллионов. Но у нас при 33 миллионах жителей — 91 тысяча так называемых коучеров, то есть тренеров. У вас же эта пропорция составляет 1 к 54, если брать играющих в хоккей людей. То есть ситуация кардинально отличается.

Дело в том, что Россия после распада СССР не смогла снова поднять хоккей на должный уровень, на котором он был в эпоху Советского Союза. Мне кажется, что вам надо лучше посмотреть внутрь страны. У вас есть Татарстан, который серьезно занимается развитием хоккея и массивно вкладывает в него. У вас постепенно тоже все начинает раскочегариваться, но еще требуется время", — рассказал ранее Pravda.Ru канадский спортивный комментатор, специализирующийся на хоккее, Александр Пульо-Роберж.