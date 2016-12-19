Немецкая сборная пообещала испортить ЧМ-2018 политикой

Немецкий футбольный союз (DFB) и сборная Германии займут четкую позицию по вопросу соблюдения прав человека в России в ходе Кубка конфедераций и чемпионата мира, которые пройдут в РФ в 2017 и 2018 годах.

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"Мы определенно не будем закрывать глаза на нарушения", — заявил в интервью газете Express менеджер национальной сборной Германии Оливер Бирхофф. По его словам, члены делегации DFB ясно изложат свое мнение по вопросам соблюдения прав человека в России при общении с членами оргкомитета чемпионата мира по футболу и чиновниками Российского футбольного союза (РФС).

Бирхофф также сказал, что критике подвергнется также проблема использования допинга и хулиганское поведение фанатов. Однако, он не уточнил, в какой еще форме выразится недовольство немецких спортивных функционеров и членов сборной Германии.

"Не нужно ждать, что спорт решит проблемы, решать которые должна политика. Однако спорт может строить мосты, а благодаря медийному представительству — направлять лучи прожекторов на темы, над которыми следует задуматься и которые надо решать", — заявил Бирхофф.

Напомним, перед Олимпиадой в Сочи сразу несколько стран задумались над объявлением бойкота соревнований в связи с "антигейским" законом в России. Позже они убедились, что в период проведения Олимпиады в Сочи, как и в любое другое время, сотрудники полиции не собирались задерживать гомосексуалистов, которые не нарушают закон о гей-пропаганде. Стражи правопорядка подвергают аресту лишь лиц, открыто агитирующих и пропагандирующих нетрадиционною сексуальную ориентацию, а также побуждающих несовершеннолетних к вступлению в нетрадиционные сексуальные отношения.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов в интервью ВВС тогда заверил, что в дни Олимпиады будут рады всем, вне зависимости от их сексуальной ориентации, но необходимо уважать законы страны. Мэр отметил, что к представителям сексуальных меньшинств не будут применены особые правила, в том случае если они не начнут устанавливать своих.

По поводу хулиганского поведения фанатов. Напомним, летом, в результате нападения на украинских болельщиков в Лилле перед матчем между сборными Украины и Германии пострадали двое украинцев. На болельщиков Украины, которые мирно пели песни, напала группа футбольных хулиганов, некоторые были в масках, некоторые с открытыми лицами.

А так называемый доклад Макларена, из-за которого российские спортсмены были отстранены от Олимпийских и Паралимпийских игр, не выдерживает юридической критики. Как писал Рон Катц на страницах Forbes, доклад сделан без соблюдения процессуальных норм, обязательных в американской системе правосудия. По его словам, любая процедура разрешения конфликтов требует нейтралитета, но канадский профессор права Ричард Макларен, назначенный "ответственным лицом", едва ли мог его соблюсти, отмечает журналист.

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