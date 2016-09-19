Fancy Bear выложили четвертую часть документов ВАДА

Хакеры выложили в Сеть еще одну часть документов об использовании спортсменами запрещенных веществ в терапевтических целях.

Фото: REX

Согласно новым данным, среди спортсменов, которые употребляли допинг с разрешения Всемирного антидопингового агентства, оказался испанский теннисист Рафаэль Надаль, бегун из Великобритании Мо Фара и венгерский пловец Ласло Чех.

Всего в новом списке значатся 27 фамилий. Среди них спортсмены из Аргентины, Бельгии, Канады, Дании, Испании, США, Бурунди, Франции и Великобритании.

Ранее были опубликованы документы ещё 25 атлетов из США, Великобритании, Дании, Польши, Чехии, Румынии, Германии и России.

14 спортсменов из этого списка на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро стали призерами. Среди них атлеты США — теннисистка Бетани Маттек-Сандс (золото в смешанном парном разряде), тяжелоатлетка Мишель Картер (золото в толкани ядра), Сэм Дорман (серебро в синхронных прыжках с трамплина), Дагмара Возняк (бронза в командном фехтовании). Два призера ОИ-2016 и среди британцев — это велогонщик Крис Фрум (бронза в гонке с раздельным стартом) и его коллега Брэдли Уиггинс (золото в командном спринте).

Выяснилось, что допинг-тест не прошли золотая медалистка по плаванию Пернилла Блюм (Дания), обладательница золота в гребле Наталья Мадай (Польша), а также бронзовые призёры из Чехии (теннисистка Петра Квитова) и Румынии (гребец Роксана Когиану).

Употребление допинга во время Олимпийских игр в Рио вменяется и российскому боксёру Мише Алояну, завоевавшему серебряную медаль. Спортсмен эту информацию опровергает.

"Невозможно принимать какой-то допинг, находясь под пристальным ежедневным наблюдением. Нет никакого смысла это делать. Я никогда ничего запрещённого не принимал — это вообще мой жизненный принцип", — заявил ТАСС Михаил Алоян.

ВАДА уже подтвердило утечку нового пакета документов из Системы антидопингового администрирования и управления.

"Это нападение негативно скажется на атлетах, о которых идёт речь, и вызовет опасения всех спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро", — сообщил директор ВАДА Оливер Ниггли.

Напомним, 13 сентября группа хакеров, именующих себя Fancy Bear, распространила в сетях документы, свидетельствующие о том, что Всемирное антидопинговое агентство закрывало глаза на употребление допинга теннисистками Сереной и Винус Уильямс, а также гимнасткой Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн.

Всемирное антидопинговое агентство, Федерация спортивной гимнастики США и Американское антидопинговое агентство поспешили встать на защиту американских атлетов. По их данным, все они входят в список спортсменов с терапевтическим исключением (TUE). Это значит, что по состоянию здоровья им разрешается принимать лекарства, официально объявленные допингом.

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