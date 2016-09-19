Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Fancy Bear выложили четвертую часть документов ВАДА

Спорт

Хакеры выложили в Сеть еще одну часть документов об использовании спортсменами запрещенных веществ в терапевтических целях. 

Fancy Bear выложили четвертую часть документов ВАДА
Фото: REX

Согласно новым данным, среди спортсменов, которые употребляли допинг с разрешения Всемирного антидопингового агентства, оказался испанский теннисист Рафаэль Надаль, бегун из Великобритании Мо Фара и венгерский пловец Ласло Чех.

Всего в новом списке значатся 27 фамилий. Среди них спортсмены из Аргентины, Бельгии, Канады, Дании, Испании, США, Бурунди, Франции и Великобритании.

Ранее были опубликованы документы ещё 25 атлетов из США, Великобритании, Дании, Польши, Чехии, Румынии, Германии и России.

14 спортсменов из этого списка на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро стали призерами. Среди них атлеты США — теннисистка Бетани Маттек-Сандс (золото в смешанном парном разряде), тяжелоатлетка Мишель Картер (золото в толкани ядра), Сэм Дорман (серебро в синхронных прыжках с трамплина), Дагмара Возняк (бронза в командном фехтовании). Два призера ОИ-2016 и среди британцев — это велогонщик Крис Фрум (бронза в гонке с раздельным стартом) и его коллега Брэдли Уиггинс (золото в командном спринте).

Выяснилось, что допинг-тест не прошли золотая медалистка по плаванию Пернилла Блюм (Дания), обладательница золота в гребле Наталья Мадай (Польша), а также бронзовые призёры из Чехии (теннисистка Петра Квитова) и Румынии (гребец Роксана Когиану).

Употребление допинга во время Олимпийских игр в Рио вменяется и российскому боксёру Мише Алояну, завоевавшему серебряную медаль. Спортсмен эту информацию опровергает.

"Невозможно принимать какой-то допинг, находясь под пристальным ежедневным наблюдением. Нет никакого смысла это делать. Я никогда ничего запрещённого не принимал — это вообще мой жизненный принцип", — заявил ТАСС Михаил Алоян.

ВАДА уже подтвердило утечку нового пакета документов из Системы антидопингового администрирования и управления.

"Это нападение негативно скажется на атлетах, о которых идёт речь, и вызовет опасения всех спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро", — сообщил директор ВАДА Оливер Ниггли.

Напомним, 13 сентября группа хакеров, именующих себя Fancy Bear, распространила в сетях документы, свидетельствующие о том, что Всемирное антидопинговое агентство закрывало глаза на употребление допинга теннисистками Сереной и Винус Уильямс, а также гимнасткой Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн.

Всемирное антидопинговое агентство, Федерация спортивной гимнастики США и Американское антидопинговое агентство поспешили встать на защиту американских атлетов. По их данным, все они входят в список спортсменов с терапевтическим исключением (TUE). Это значит, что по состоянию здоровья им разрешается принимать лекарства, официально объявленные допингом.

Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня


Спортивные агентства мира объединяются против WADA
Темы WADA спорт допинг хакеры
Комментарии
Психопаты мало двигаются?
Здоровье
Психопаты мало двигаются?
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Общество
Дубинкой в лоб вместо обручального кольца
Правила этикета: Не дави блох на людях
поучительно
Правила этикета: Не дави блох на людях
Комментарии
Актуальная аналитика
Южная Азия
Родриго Дутерте подхватил флаг Уго Чавеса
Инвестиции
Перестройка российской экономики дает результаты
США и Канада
﻿Яков Кедми: "С терроризмом можно бороться только сообща"
Читательский топ
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Выборы-2016: "Сомневаться в результатах оснований нет"
Болгария сделает попытку стать другом России
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Офицеры НАТО испугались Крыма
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам

Посол США на Украине Мари Йованович предложила Киеву "набраться терпения" в ожидании возвращения Крыма. Но это заявление не понравится украинцам, считает крымский эксперт.

Слова посла США о возвращении Крыма не понравятся украинцам
Выборы-2016: "Сомневаться в результатах оснований нет"
Выборы
Выборы-2016: "Сомневаться в результатах оснований нет"
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России
Евросоюз
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Выборы
Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"

Гарри Каспаров призвал Запад не признавать исход нынешних парламентских выборов в России. По его мнению, едва ли не единственным способом изменить ситуацию в нашей стране становится давление извне. Несколько утрируя - Хиллари придет, порядок наведет. Именно она, а не Дональд Трамп. Он "мрачный", "пугающий" и вообще напоминает президента России.

Рецепты закончились: Каспаров оставил России "только один шанс"
Болгария сделает попытку стать другом России
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России
Евросоюз
Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
Евросоюз
Болгария выбирает Россию: Смогут ли левые переломить русофобию властей?
Евросоюз
Болгария сделает попытку стать другом России

У болгар наконец появилась возможность выбрать такого президента, который желал бы поддерживать с Россией дружеские отношения и относится без подобострастия к Евросоюзу и НАТО. Но воспользуется ли Болгария выпавшим шансом стать суверенной страной? Или сработает развернутая программа демонизации кандидата от левых сил — Румена Радева?

Болгария сделает попытку стать другом России
Представитель США сбежала от российских обвинений в ООН
Ближний Восток
Представитель США сбежала от российских обвинений в ООН
Экономика
По решению суда Болгария выплатит России 400 млн евро как часть долга за АЭС "Белене"
Здоровье
Ученые: Любители кофе отличаются крепким здоровьем
Любовь Люлько Родриго Дутерте подхватил флаг Уго Чавеса Любовь Люлько Фархат Измайлов Китай научился создавать дождевые облака Фархат Измайлов Юрий Носовский Производственная практика: Чем обернется? Юрий Носовский
Комментарии
Vladim1952 Junge Welt: США боятся показать спутниковую съемку гибели MH-17
Alisa Deeva Эстонский политик: "колонна из 5000 молодых русских" готова к перевороту в стране
Vladim1952 Junge Welt: США боятся показать спутниковую съемку гибели MH-17
Vladim1952 Junge Welt: США боятся показать спутниковую съемку гибели MH-17
Google_113042661472508661168 США пожирают науку, как жук-плавунец
Лидия Шерстобитова (Холоша) Плевнелиев предложил проверять кандидатов в президенты Болгарии вопросом "Чей Крым?"
koreisha alexa Путин: Результат выборов - реакция на попытки раскачать Россию извне
Google_113042661472508661168 США пожирают науку, как жук-плавунец
koreisha alexa Путин: Результат выборов - реакция на попытки раскачать Россию извне
Aleksandr Kanzachakov Польша: Запад должен ослабить Россию, иначе надо ее бомбить
О проекте Карта сайта Архив RSS Реклама Обратная связь Мы в соцсетях
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?