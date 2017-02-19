Исполнение гимна российскими биатлонистами на ЧМ стало хитом соцсетей. ВИДЕО

Очередная накладка с российским гимном не испортила настроение ни болельщикам, ни спортсменам. На церемонии награждения наших биатлонистов на чемпионате мира в Хохфильцене, где они взяли золото в мужской эстафете, членам сборной РФ пришлось самим петь гимн страны.

Скриншот с видео на YouTube

Организаторы включили "Патриотическую песню" вместо современного гимна. Зрители в зале начали петь настоящий гимн, а комментатор Дмитрий Губерниев выбежал на сцену и дал микрофон нашим спортсменам, после чего они исполнили свою версию гимна без музыки.

Случаи с "подменой гимна" России или его некачественным исполнением в последнее время не редкость. И если раньше болельщики негативно реагировали на подобные инциденты, то сейчас в соцсетях на наших спортсменов обрушился шквал положительных эмоций, поздравлений и благодарностей.

"В последнее время стало модно у организаторов спортивных соревнований путать гимн России или вовсе терять его. Но такие мелочи нас не пугают, это лишь повод лишний раз самостоятельно исполнить гимн России. Ребята — молодцы!!!", — написала одна из болельщиц в "Твиттере".

Читатели посчитали, что такая неординарная церемония награждения вполне соответствует долгожданной победе россиян. Многие особенно отмечают находчивость комментатора. Однако внимательные читатели обращают внимание, что идею он подхватил у зрителей.

"Хочу уточнить: гимн а капелла сперва стали петь наши болельщики. Потом Губерниев отнял микрофон у ведущего и передал Цветкову. Спасибо Волкову, Цветкову, Бабикову, Шипулину за гонку, за победу! Спасибо болельщикам, которые поддерживают спортсменов и исполнением гимна во время награждения!", — напомнил один из пользователей.

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