Бой Емельяненко с Митрионом отменили

Бой Федора Емельяненко с Мэттом Митрионом, которого ждали все поклонники поединков в России, отменили. Об этом стало известно за пять часов до того, как бойцы должны были выйти в клетку, из сообщения президента Bellator Скота Кокера в твиттере.

Мэтт Митрион, фото: Википедия

Противостояние Емельяненко с Митрионом в Сан-Хосе должно было возглавить турнир Bellator 172. Однако американца экстренно госпитализировали из-за камней в почках.

При этом, как сообщают СМИ, в конце ноября прошлого года Митрион признался, что у него есть проблемы с алкоголем. "Однако к бою с Емельяненко я буду в порядке", — сообщил он.

Теперь поклонникам остается ждать, когда Bellator объявит новую дату.

Тем временем стало известно, что известный американский боец Мухаммед "Мо" Лаваль может стать следующим соперником россиянина Федора Емельяненко. Об этом ТАСС сообщил президент организации Bellator Скотт Кокер.

"Федор — величайший боец, я хотел бы провести с ним бой. Это было возможно сегодня, но этого не произошло. Могу сказать, что это возможно в будущем, и шансы у меня будут", — сказал американский боец.

Лаваль известен по выступлениям в организациях Bellator и Rizin. Всего в его активе 20 побед и шесть поражений.

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