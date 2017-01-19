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Футбольный "безвиз": болельщики с билетами смогут посетить все города ЧЕ-2020

Спорт

Чемпионат Европы по футболу в 2020 году пройдет в 13 городах разных стран. И все болельщики, у которых будут билета на матчи турнира, смогут посетить их без оформления визы.

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Фото: AP

Об этом сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. "Болельщики смогут посетить все 13 городов Евро без визы", - сказал Мутко.

Решение о проведении финального турнира Евро-2020 в разных странах было принято на исполкоме УЕФА в январе 2013 года. В сентябре 2014-го список городов-организаторов был оглашен - в него вошли 13 стадионов из 12 стран, в том числе Англии и Шотландии, которые являются отдельными членами УЕФА, но представляют Великобританию.

Полуфиналы и финал пройдут в Лондоне на стадионе "Уэмбли", матчи группового раунда и четвертьфиналы - в Санкт-Петербурге, Мюнхене, Баку и Риме. Амстердам, Бильбао, Брюссель, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин и Копенгаген организуют встречи в группах и 1/8 финала. При этом сборные стран-организаторов не получат автоматические путевки в финальный турнир.

Решение о проведении ЧМ-2020 сразу в разных странах было принято в связи с 60-летием юбилея первого чемпионата Старого Света, который состоялся в 1960 году.

Впервые идею проведения турнира для европейских национальных сборных выдвинул бывший генеральный секретарь Французской футбольной федерации, Анри Делонена одном из совещаний Международной футбольной федерации (ФИФА). Но идея не нашла поддержки в связи с наличием проблем в организации чемпионатов мира и отсутствием европейской региональной федерации.

Затем, в 1952 году, собрании в Цюрихе руководители футбольных федераций Франции, Италии и Бельгии обсудили вопросы создания Европейского футбольного союза. Через год в Париже на собрании 20 представителей футбольных федераций был образован комитет по подготовке учредительной конференции Европейского футбольного союза, которая состоялась 15 июня 1954 года в Базеле.

В ней приняли участие представители Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, ГДР, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Северной Ирландии, СССР, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии. На этом совете было принято решение о создании Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА). Первым президентом УЕФА стал председатель Датского футбольного союза Эббе Шварц.

В 1960 году состоялся первый чемпионат Европы по футболу. Дебютный Кубок европейских наций был под угрозой срыва из-за того, что число его участников не достигло минимума в 16 команд. Несколько заявок, поданных в последний момент, спасли турнир от провала, хотя Италия, Англия и ФРГ проигнорировали соревнование.

Финальная стадия первого турнира состоялась во Франции - хозяева были выбраны из числа полуфиналистов.

Первый чемпионат Европы выиграла сборная СССР. В финальном матче с югославами, который проходил в Париже, советские футболисты в тяжелой борьбе вырвали у соперников победу в дополнительное время со счетом 2:1. 

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