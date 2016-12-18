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Источник Правда.Ру

ФИФА опровергло сообщения СМИ о начале расследования в отношения Виталия Мутко

Спорт

Официального разбирательства в отношении вице-премьера российского правительства, главы РФС Виталия Мутко не ведется, сообщает пресс-служба ФИФА по этике.

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Фото: AP

"Мы хотели бы отметить, что на данный момент никаких официальных разбирательств не идет", - цитирует "Р-Спорт" заявление пресс-службы комитета по этике ФИФА .

Следственная палата комитета изучит доклад Макларена, отметили в Международной федерации футбола. Если будут обнаружены какие-то нарушения кодекса этики ФИФА, то тогда палата примет соответствующие меры.

"Мы не можем подтвердить, что комитет по этике начал расследование. Следственная палата может сообщить об этом только после открытия официального разбирательства. Официальное разбирательство будет открыто, если что-то обнаружено после возможного предварительного следствия".

Напомним, как писала Правда.Ру, о якобы начавшемся расследовании в отношении Виталия Мутко сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на собственные источники.

Как обращало внимание своих читателей это издание, Мутко - член Совета ФИФА. Если доказательства его причастности к скандалу будут найдены, главе РФС грозит отстранение от любой футбольной деятельности, отмечает издание. Таким образом, под угрозой может оказаться проведение ЧМ-2018 в России.

9 декабря в Лондоне была опубликована вторая часть доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в России. В нем говорится, что более тысячи российских спортсменов могли быть вовлечены в манипуляции с положительными допинг-пробами. "Система включала лучших тренеров национальных команд, которые обеспечивали допинг препаратами своих ведущих спортсменов", - заявил юрист.

Однако никаких доказательств выдвигаемых обвинений против российских спортсменов Макларен представить так и не смог. При этом отчетливо видны нарушения в работе самой комиссии: не вызывались спортсмены, против которых выдвигаются обвинения в применении допинга, нет данных о том, как проходила процедура проверки проб.

При этом руководитель независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен признал, что допинговая система в России - не государственная машина.

"То, что описываю в своём докладе я, государственной системой не является. Во второй части доклада, я изменил терминологию... и называю эту систему централизованной, организованной, координируемой через Минспорта и включающей ряд других структур и отделов РУСАДА и Минспорта", - сказал он в интервью Спорт-Экспресс.

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Темы ФИФА Виталий Мутко
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