Травма не позволит фигуристке Липницкой выступить на чемпионатах Европы и мира

По словам тренера олимпийской чемпионке по фигурному катанию Юлии Липницкой, из-за полученной трампы она вынуждена пропустить чемпионаты Европы и мира.

Фото: AP

Об этом Алексей Урманов заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.

Пропустит Липницкая и предстоящий чемпионат России, который является отборочным на чемпионат Европы.

Травму спортсменка получила, упав на скользком тротуаре, в результате врачи диагностировали повреждение тазобедренного сустава и поясницы.

"Кости целы, это самое главное, - сказал Урманов. - Пройдем лечение в Москве. Понимаем, что об участии Липницкой в чемпионатах Европы и мира речи уже не идет".

Тот факт, что Липницкая не примет участие в чемпионате России и, соответственно, Европы, вовсе не означает для фигуристки завершения нынешнего спортивного сезона, считает генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что участие в чемпионате России для Юлии Липницкой было крайне важным этапом.

"Очень жаль, что так произошло, участие в чемпионате России было важно для самой Юли, - сказала Тарасова. - Мне очень жаль, что Юле снова придется лечиться, ведь она уже начала восстанавливаться. И для Липницкой, и для всех нас остальных это очень печально, мы все очень любим Юлю. Хотелось, чтобы она прокатала свою произвольную программу, потому что короткую она уже катала".

Так бывает, добавила Татьяна Тарасова, но Юля сильный человек, и сможет все это преодолеть, считает она. "Мы желаем Липницкой скорейшего восстановления, она нам родной ребенок", - сказала известный тренер.

Напомним, Юлия Липницкая - самая молодая олимпийская чемпионка в истории фигурного катания: свой чемпионский титул она получила в 15 лет, выступив на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. Тогда же юной фигуристке было присвоено звание заслуженного мастера спорта

В феврале 2016 года в Финале Кубка России, который проходил в городе Саранске, Юлия уступила золотую медаль Алене Леоновой, но уже Кубке Тироля, проходившем в австрийском Инсбруке, фигуристка взяла "золото".