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Источник Правда.Ру

В отношении Виталия Мутко свое расследование начал комитет по этике ФИФА

Спорт

Расследование в отношении вице-премьера правительства России Виталия Мутко начала следственная палата Комитета по этике Международной федерации футбола.

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Фото: AP

Как пишет Daily Mail, ссылаясь на собственные источники,  ФИФА собирается расследовать заявления о возможной причастности Мутко к господдержке допинга в российском спорте, сделанные в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 

Мутко - член Совета ФИФА. Если доказательства его причастности к скандалу будут найдены, главе РФС грозит отстранение от любой футбольной деятельности, отмечает издание.

Таким образом, под угрозой может оказаться проведение ЧМ-2018 в России. Не это ли является главной целью расследователей?

Сообщается, что комитет уже обратился к Макларену и WADA за доказательствами.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 9 декабря в Лондоне была опубликована вторая часть доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в России. В нем говорится, что более тысячи российских спортсменов могли быть вовлечены в манипуляции с положительными допинг-пробами. "Система включала лучших тренеров национальных команд, которые обеспечивали допинг препаратами своих ведущих спортсменов", - заявил юрист.

Однако никаких доказательств выдвигаемых обвинений против российских спортсменов Макларен представить так и не смог. При этом отчетливо видны нарушения в работе самой комиссии: не вызывались спортсмены, против которых выдвигаются обвинения в применении допинга, нет данных о том, как проходила процедура проверки проб.

Как и прежде, Макларен не раскрыл секрета, каким же образом "авторы манипуляций" смогли незаметно вскрыть контейнеры с допинг-пробами, не оставив при этом существенных следов. А ведь, как мы помним, представители компании Klaus Metzler Eckmann, выпускающей контейнеры для допинг-проб, в самый разгар скандальных "разоблачений" WADA заявили о том, что вскрыть их без повреждений невозможно, что вступило в полное противоречие с утверждениями Макларена.

При этом руководитель независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен признал, что допинговая система в России - не государственная машина.

"То, что описываю в своём докладе я, государственной системой не является. Во второй части доклада, я изменил терминологию... и называю эту систему централизованной, организованной, координируемой через Минспорта и включающей ряд других структур и отделов РУСАДА и Минспорта", - сказал он в интервью Спорт-Экспресс.

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Темы WADA ФИФА Виталий Мутко допинговый скандал
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