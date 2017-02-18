Мужская сборная России по биатлону завоевала золото в эстафете на ЧМ-2017

Российским биатлонистам удалось завоевать золото в эстафете на чемпионате мира, который проходит в Австрии. Этот успех отечественных спортсменов стал первым для российской эстафетной команды за 10 лет.

Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин "привезли" сборной Франции, ставшей второй, почти шесть секунд. Это позволило всё тому же Антону Шипулину пересечь финишную черту с российским флагом. Третье место удалось завоевать сборной Австрии. Отметим также, что успех отечественных спортсменов стал возможен благодаря прежде всего прекрасной стрельбе — на восьми рубежах они использовали всего три дополнительных патрона.

Напомним, что этот чемпионат ознаменовался крупным скандалом. На финише смешанной эстафеты француз Мартен Фуркад подрезал Антона Шипулина, не нарушив при этом правила. В итоге французы стали вторыми, а россияне - третьими.

Кроме того, незадолго до этого эпизода, во время передачи эстафеты перед последним этапом, из-за контакта с Фуркадом упал другой российский биатлонист, Александр Логинов.

На церемонии награждения российские спортсмены не стали пожимать руку французу, объяснив это его неспортивным поведением. А он, в свою очередь, демонстративно ушел с пьедестала, но затем вернулся.

Позднее Фуркад рассказал, что произошедшее на церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене не отразится на его отношениях с россиянином Антоном Шипулиным.

"Мы общались через чат, обсуждали инцидент, который произошел на пьедестале: почему они не пожали мне руку и что произошло в эпизоде с падением Логинова, - сказал Фуркад для ТАСС. - Антона я знаю уже десять лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было".

На предложение пригласить французов на чай Фуркад ответил: "На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что они пригласят меня выпить водки".

Также СМИ сообщили, что Антон Шипулин и Мартен Фуркад пожали друг другу руки после спринтерской гонки на чемпионате мира, что стало символическим жестом примирения спортсменов после конфликта.

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