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Источник Правда.Ру

Российские болельщики обратились с песней к британским фанатам

Спорт

Песню, адресованную фанатам из Великобритании, с призывом приезжать в Россию на чемпионат мира, который пройдет в 2018 году, записали российские болельщики.

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Фото: скриншот с youtube.com

В композиции, исполненной на мотив известной казачьей песни "Ойся ты ойся, ты меня не бойся", говорится о гостеприимности российских людей, а также звучат призывы не бояться российских болельщиков и приезжать на чемпионат мира 2018 года.

Этой песней россияне дали ответ авторам фильма «Российская армия хулиганов», показанного в ночь на пятницу британской телерадиовещательной корпорацией BBC, в котором предстоящее мировое первенство называют «фестивалем насилия». Зрителей напугали "масштабными драками", которые якобы готовят российские футбольные фанаты своим западным оппонентам на ЧМ-2018.

Как сообщала "Правда.Ру", герои фильма BBC о футбольных фанатах, выставленные агрессорами, сожалеют о съемках. Несмотря на то, что журналист телеканала обещал честно передать в своем материале позицию собеседников, в итоге в окончательный вариант вошли вырванные из контекста слова.

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