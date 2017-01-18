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Президент УЕФА: Нет ни одной причины отбирать у России чемпионат мира по футболу

Спорт

 

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил об отсутствии оснований лишать Москву права проведения чемпионата мира 2018 года.

"Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет", - сказал Чеферин.

С момента получения Россией права проведения чемпионата мира 2018 года в западных СМИ регулярно поднимается вопрос о том, что турнир необходимо перенести в другую страну. В последнее время в качестве причины называются допинговые скандалы в российском спорте, передает ТАСС.

Ранее американские СМИ призывали ФИФА лишить Москву права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В статье USA Today говорится, что обнародования доклада о допинге в России недостаточно, настоящим ударом по Москве станет лишение ее права проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Ресурс напоминает, что споры относительно назначения России в качестве хозяйки ЧМ-2018 ходят уже давно, но до сих пор ФИФА не предприняла никаких шагов. Теперь — самое время, именно так организация сможет доказать, что она действительно изменилась, считает издание.

В декабре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало вторую часть доклада Ричарда Макларена о нарушениях антидопинговых правил российскими спортсменами и манипуляциях с допинг-пробами. Сообщалось, что несколько проб российских футболистов оказались положительными. В самом докладе приводится информация, что допинг могли употреблять юные игроки.

Между тем Александер Чеферин заявил, что результаты проб, взятых на соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не выявили специфических проблем с допингом в России.

Он подчеркнул, что УЕФА делает все возможное для борьбы с допингом. В частности, первым его решение на посту президента было введение в действие нового протокола хранения образцов — УЕФА будет хранить все собранные образцы в течение 10 лет на случай, если потребуется повторная проверка.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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