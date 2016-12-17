Неизвестные предложили представителям нескольких СМИ купить фотографии семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, который восстанавливается после тяжелой черепно-мозговой травмы, за 1 миллион евро, сообщает RTL.
Менеджер гонщика Сабина Кем подтвердила, что фотографии касаются личной жизни Шумахера. Это не первое подобное вмешательство в жизнь спортсмена после травмы. Ранее предпринимались попытки проникнуть в его больничную палату, когда он проходил лечение в Гренобле.
Пока не удалось получить ни одной фотографии немецкого гонщика с момента его несчастного случая. Тайну частной жизни Шумахера тщательно охраняют.
Имя "продавца" пока неизвестно, но немецкая прокуратура уже начала расследование в отношении этого человека. Ему грозит суд за вмешательство в личную жизнь бывшего чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера. Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил многочисленные травмы после инцидента во время катания на горных лыжах. Спортсмен длительное время находился в больнице, после чего его перевезли домой. Шумахер до сих пор проходит реабилитацию.
Менеджер гонщика на днях заявил, что сведения о здоровье Шумахера останутся закрытой темой.
"Здоровье Михаэля не является общественно значимой темой, поэтому мы и в дальнейшем не будем ничего комментировать, — говорится в этом заявлении. — Нам приходится защищать его частную сферу. Каждое заявление, относящееся к его состоянию здоровья, только уменьшает эту сферу".
По словам Кем, семья Шумахера понимает, что болельщики надеются на какие-то новости о семикратном чемпионе, но, тем не менее, "мы делаем это в полном соответствии с правилами, установленными самим Михаэлем, и можем только благодарить людей за понимание.
Михаэль всегда старался защищать свою частную жизнь, это было так даже в самые успешные периоды его карьеры. Он всегда чётко разграничивал: есть его публичный образ, а есть частная жизнь".
Как ранее сообщала Правда.Ру, еще в 2014 году врачи сделали неутешительный прогноз: Шумахер может не вернуться к нормальной жизни.
" Я видел некоторые успехи. Думал, что нужно дать ему время, но… Улучшений нет … теперь вопрос только в сроках. У таких пациентов они обычно колеблются в районе от нескольких месяцев до трех лет",- приводят слова врача иноСМИ.
Сейчас родные ничего не сообщают о прогнозах медиков. Информации о состоянии спортсмена поступает крайне мало, при этом она очень противоречива.
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