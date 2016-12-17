Стиверн сбежал от Поветкина, с которым отказался драться

Канадец, с которым россиянин Александр Поветкин должен был провести бой за титул временного чемпиона мира WBC, поспешил покинуть Екатеринбург. Стиверн и его команда были замечены ожидающими рейса в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Правда.Ру сообщала, что команда канадского боксёра Бермейна Стиверна отказалась от боя с россиянином Александром Поветкиным. Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, передает Лайф.

Ранее в субботу президент WBC рассказал, что допинг-проба Поветкина, взятая перед поединком с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на запрещенное вещество остарин. Российского боксера дисквалифицировали.

Поветкин должен был сразиться со Стиверном за титул временного чемпиона мира по версии WBC. Бой планировалось провести 17 декабря в Екатеринбурге.

Устроители соревнований были готовы провести бой без розыгрыша титула, однако канадец Стиверн отказался выходить на ринг. Более того, он призвал дисквалифицировать Поветкина пожизненно.

"С одной стороны я удивлен, хотя на самом деле нет, он уже второй раз попался на допинге. Но я не жалею, что приехал в Россию. Я посмотрел Россию, это очень красивая страна. Я считаю, что Поветкин должен быть дисквалифицирован пожизненно, повторюсь, это было во второй раз. Это непрофессионально, это очень плохо для бокса, для него самого, для промоутера, это очень сильно бьет по репутации всех. Я считаю, что он закончил (карьеру боксера). Если бы бой состоялся и все было бы чисто, то я уверен, что я бы победил", — сказал Стиверн.

Примечательно, что сам канадец перед боем тоже был уличён в применении допинга.

Уже известно, что вместо Стиверна на ринг против Поветкина выйдет француз Йоанн Дюопа.

Позже бывший тренер Поветкина заявил, что его экс-подопечный вполне мог стать жертвом заговора.

— Стиверн понимал, что ему не избежать поражения, — заявил Зимин Лайфу. — И то, что канадец сразу сбежал, очень показательный момент. Ведь по условиям договора, стороны могли провести бой даже при условии обнаружения допинга. Конечно, это не вина Саши. О произошедшем нужно спросить в первую очередь у доктора, менеджера и тренера. Спортсмен же сам не знает, что можно принимать, а что нельзя. При этом я не исключаю, что Поветкина могли подставить. Та же команда Стиверна. Умысел может быть разный. Например: сорвать Сашину подготовку, чтобы он упал в рейтинге в самый низ.

Сейчас в рейтинге боксёров-тяжеловесов Поветкин занимает первую строчку.