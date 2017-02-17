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Источник Правда.Ру

Стало известно, как в США отнеслись к возможному отстранению РФ от Олимпиады

Спорт

Известный американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал, как в США отреагировали на слухи об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

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Источник фото: архив Правды.Ру

По его словам, представители американской федерации это отрицают и не приветствуют. А мнение президента Федерации фигурного катания США Сэма Оксье о необходимости отстранить российских фигуристов от Игр-2018 не пользуется поддержкой среди американских специалистов, передает "Р-Спорт".

Напомним, ранее стало известно, что Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Однако участие россиян пока не гарантировано.

По словам пресс-секретаря МОК, решение о допуске российской сборной к Олимпиаде в Пхёнчхане будет принято позднее.

Ранее глава Олимпийского комитета Германии Альфонс Херманн заявил, что существует вероятность отстранения сборной России в полном составе от выступлений на Играх в Пхёнчхане и летней Олимпиаде-2020 в Токио, если будет доказан факт существования государственной системы поддержки допинга в стране.

При этом глава Оргкомитета зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Ли Хи Бом на специальной пресс-конференции заявил о надежде, что сборная России будет полностью представлена через год в Южной Корее.

"Я верю и надеюсь, что Россия решит все свои проблемы в этой сфере (допинга -ред.) и ее спортсмены в полном составе поедут через год в Пхенчхан на Олимпийские игры и примут в них участие. Для нас это важно", — заявил Ли Хи Бом.

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