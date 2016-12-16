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Источник Правда.Ру

8-кратный чемпион из Норвегии назвал российских биатлонистов невиновными

Спорт

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьёрндален заявил, что считает российских спортсменов невиновными в употребления допинга, пока не будет доказано обратное.

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Фото: AP

Ранее глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг заявил, что организация получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список россиян, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

"Для меня они все "чистые", пока не будут отстранены", — приводит Sport.de слова Бьёрндалена, который отметил, что прежде всего хотел бы увидеть доказательства.

В декабре была обнародована вторая часть Макларена. В своем выступлении канадский юрист вновь, не утруждая себя доказательствами, обвинил российских спортсменов в нарушении антидопингового законодательства. После этого от участия в чемпионате мира-2017 в Сочи отказалась сборная Латвии по скелетону, о намерении бойкотировать соревнования также заявили спортсмены из Южной Кореи.

Позже стало известно, что у России отобрали права на проведение чемпионата мира по бобслею и скелетону. Он не будет проходить в Сочи. Новое место объявят позднее. Такое решение приняла Международная федерация по этим видам спорта IBSF.

Международная федерация подчеркивает, что общий моральный климат в мировом спорте, независимо от усилий организаторов, не позволяет провести чемпионат мира в России должным образом.

Пытаются "задавить" и наших паралимпийцев. Накануне в СМИ появилась информация, что паралимпийские сборные Норвегии и Швеции по лыжному спорту были возмущены присутствием российских коллег на сборе в финском Вуокатти.

Россияне тренируются на трассах, где проводится этап Кубка мира. При этом все российские паралимпийцы по решению Международного паралимпийского комитета (IPC) отстранены от любых международных соревнований.

Тренеры команд заявили, что, увидев русских, были "в шоке". А также назвали этот факт "недопустимым и неприемлемым".

Кстати, сегодня Мосгорсуд отменил арест имущества, принадлежащего бывшему руководителю Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил решение Басманного суда Москвы отменить, направить дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в другом составе", — огласил решение судья.

В ходе заседания следователь заявил, что просит допросить Родченкова в США по уголовному делу. "В настоящее время в США направлен запрос о правовой помощи в допросе Родченкова, но ответа пока не получено", — сказал он.

Следствие также полагает, что земельный участок и дома в Солнечногорском районе Подмосковья могут быть приобретены на деньги, полученные от продажи запрещенных препаратов, а сами препараты Родченков продавал российским спортсменам под видом витаминов.

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