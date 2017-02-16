Западные СМИ пугают болельщиков ЧМ-2018 "русским насилием"

Телеканал BBC сразит сегодня вечером своих зрителей настоящим документальным триллером под названием "Russiaʼs Hooligan Army" ("Армия российских хулиганов"), пугая их "масштабными драками", которые якобы готовят российские футбольные фанаты своим западным оппонентам на ЧМ-2018.

Фото: AP

По словам автора фильма, режиссера Алекса Стокли фон Стацера, в своей работе он попытался разобраться, что же ждет в России английских футбольных фанатов. Интерес к этой теме в Британии вполне понятен: еще не забыты жестокие столкновения российских и английских болельщиков в Марселе на чемпионате Европы 2016 года после матча Россия - Англия 11 июня.

За материалом для своего фильма фон Стацер съездил в Россию: разобраться, чем и как живут местные футбольные фанаты, ему хотелось на месте.

Фильм уже успели посмотреть журналисты The Guardian, которые и рассказали о том, что лидеры российских группировок признались, что готовятся устроить на ЧМ-2018 «фестиваль насилия» для западных фанатов. При этом болельщики из Англии будут подвергаться атакам со 100% вероятностью.

В фильме также отмечается, что Кремль наверняка постарается максимально пресечь драки и повлиять на лидеров хулиганов, которые способны организовать какую-либо акцию. Правда летом 2016 года, после погромов в Марселе, западные СМИ писали, что к беспорядкам мог быть причастен сам Кремль.